Austraalia minister karantiinis sportlastele: ärge toitke hiiri!

Victoria osariigi politseiminister Lisa Neville tegi vastava avalduse peale seda, kui maailma 28. reket Julia Putintseva oli kaevanud, et ei saa öösiti magada, kuna tema toas krõbistavad hiired. Seejuures on Kasahstani mängija vahetanud varasemalt juba sarnase mure tõttu tuba.

it's actually a lot of them! Not even 1 in my room now‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5