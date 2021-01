Kyrgios: Djokovic on tennise LeBron, aga peame talle vahel vastu astuma

Suvel korraldas Djokovic erinevates Balkani riikides toimuma pidanud Aadria tenniseturneed, kuid pärast Belgradi ja Zadari osavõistlusi nakatusid mitmed tipud, kaasa arvatud serblane ise, koroonaviirusesse.

Kyrgios nimetas Aadria turneed "lollakaks" ja kritiseeris esireketit ka eelmisel nädalal, kui too palus Austraalia lahtiste korraldajatelt karantiinitingimuste leevendamist.

"Djokovic on üks meie spordi liidritest. Arvestades seda, kuidas ta peaks kõigile tennististidele eeskujuks olema, on ta põhimõtteliselt meie LeBron James," rääkis Kyrgios intervjuus CNN-ile.

"Ülemaailmse pandeemia ajal on ta teinud asju, milleks polnud lihtsalt õige aeg. Tean, et kõik teevad vigu, aga arvan, et peame üksteist vastutusele võtma. Keegi teine ei teinud seda. Igaüks võib eksida, aga arvan, et ta peab tagasi tõmbama," lisas austraallane.

Djokovici kaitsjad on vihjanud, et serblane ning teised tipud, nagu Rafael Nadal ja Dominic Thiem, viibivad Adelaide'is paremates tingimustes. "Djokovici rõdu on suurem kui minu tuba, aga vähemalt julgeb ta sõna võtta. Mind üllatab Nadali ja Thiemi vaikus," sõnas argentiinlane Guido Pella eelmisel nädalal.

"Me kõik üritame üksteist aidata," rääkis Nadal esmaspäevases intervjuus ESPN-ile. "Mõned peavad avalikkuse ette tooma kõik, mida nad teiste heaks teevad. Mõned meist aitavad aga privaatselt, ilma propagandat tegemata."