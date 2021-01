Kaheksa sõrmega tennisist pääses Austraalia lahtiste põhiturniirile

Kaasasündinud defekti tõttu on Jonesil mõlemal käel kolm sõrme ja pöial, tema paremal jalal on kolm ja vasakul jalal neli varvast. Septembris 20-aastaseks saanud britile on elu jooksul tehtud juba kümme operatsiooni, ise peab ta kõige keerulisemaks kõigis võistlusolukordades tasakaalu säilitamist.

Maailma 241. reket alistas Dubais toimunud kvalifikatsiooniturniiri avaringis esmalt 6:3, 6:2 rumeenlanna Monica Niculescu, seejärel 7:6 (7), 2:6, 6:1 horvaatlanna Jana Fetti ning otsustavas ringis 6:0, 6:1 hiinlanna Lu Jiajingi.

"Mul on äärmiselt hea meel põhitabelisse jõuda ja ootan juba Austraaliasse reisimist," rääkis Jones. "Ma ei ole seal kunagi varem käinud ja olen kindel, et sellest saab olema imeline kogemus. Iga vastane - olgu see Serena Williams või teine kvalifikatsioonist edasipääseja - on minu jaoks põnev."