Andy Murray loobus veidra vigastuse tõttu Miami turniirist

Murray (ATP 119.) selgitas Suurbritannia ajakirjanikele, et tundis et magama minnes hästi, aga ärgates oli tal valus liikuda. "Ärkasin keset ööd üles, kuskil 2.30 paiku. Keerasin end ringi ja tundsin, et kubemelihas on pisut valulik," kirjeldas ta. "Kui ärkasin kell kuus, et tualetti minna, oli mul väga valus kõndida. Mul oli väga raske vasakule kehapoolele toetuda. Mul pole aimugi, mis juhtus."

"Ma ei saanud vigastada trennis ega jõusaalis, see on lihtsalt veider asi ja ma ei tea veel, mis täpselt juhtus või miks," lisas ta.

Murray pidi avaringis vastamisi minema lõuna-aafriklase Lloyd Harrisega (ATP 52.), kes eelmisel nädalal mängis Dubai turniiri finaalis. Harrise esimene vastane on nüüd hoopis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ameeriklane Emilio Nava.

33-aastasele Murrayle on see aasta jooksul juba teine suur tagasilöök. Vahetult enne Austraaliasse ärasõitu diagnoositi tal koroonaviirus ja seetõttu jäi Murrayl vahele aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised.

"Kogu senine töö treeningutel ja jõusaalis on näidanud, et vorm läheb üha paremaks, aga siis juhtuvad mingid sellised asjad," oli Murray nördinud. "Aga see on mingi väga väike probleem. Olen viimased pool aastat olnud täiesti terve ja siis oli mul ebaõnn, et nakatusin koroonaviirusega. Kuid mängijad peavad pidevalt mingeid turniire vahele jätma."

"Ma tõesti tahan olla väljakul ja võistelda, ma ei taha jälle kaheksa või kümme nädalat taastusraviga tegeleda," jätkas viimastel aastatel erinevate vigastustega kimpus olnud kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne slämmivõitja. "See on raske töö ja mul on üha raskem end motiveerida, kui ma ei saa suurtel turniiridel mängida."