Kolmanda seti nulliga võitnud Austraalia lahtiste võitja jõudis poolfinaali

Aasta algul Austraalia lahtistel karjääri esimese suure slämmi turniiri võitnud Kenin alistas Collinsi kahe tunniga. See on esimene kord, kui ameeriklanna on Prantsusmaa lahtistel või üldse liivaväljakutel peetud WTA turniiridel nii kaugele jõudnud. Mullu langes Collins Pariisis konkurentsist neljanda ringi järel, jäädes alla hilisemale võitjale Ashleigh Bartyle.

Kuigi varasemates omavahelistes kohtumistes oli Collins kolmel korral Keninist jagu saanud, siis seekord pani noorem konkurent oma paremuse maksma. Suure slämmi turniiridel on Kenin kaasmaalannadest jagu saanud nüüd kaheksal korral. Ainult mullu US Openil tuli vastu võtta kaotus Madison Keysilt.

Poolfinaalis kohtub Kenin maailma 11. reketi Petra Kvitovaga, kes sai veerandfinaalis jagu sakslannast Laura Siegemundist (WTA 66.) tulemusega 6:3, 6:3.