Maailma 159. reket üllatas viienda asetusega Kiki Bertensit

Prantsusmaa lahtisi kvalifikatsioonist alustanud 26-aastane itaallanna alistas 28-aastase Bertensi tund ja 37 minutit kestnud matšis 6:4, 6:4. Trevisan, kelle seni parimaks slämmiturniiri tulemuseks oli tänavustel Austraalia lahtistel esimesse ringi jõudmine, tegi matši jooksul 22 äralööki ja 27 lihtviga, Bertensi vastavad numbrid olid 13 ja 32.

Teel veerandfinaali alistas värskes maailma edetabelis saja parema sekka kerkiv Trevisan eelnevalt maailma 75. reketi Camila Giorgi, teismelise tulevikutähe Coco Gauffi (WTA 51.) ning 20. asetatud kreeklanna Maria Sakkari (WTA 24.). Kaheksa parema seas läheb itaallanna vastamisi teise suurüllataja Iga Swiatekiga (WTA 53.), kes lülitas neljandas ringis konkurentsist esimese asetusega Simona Halepi.

Perfectly placed for a spot in the quarter-finals ????



Qualifier Martina Trevisan defeats No.5 seed Bertens 6-4 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/YTSRDK8WIT