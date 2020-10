Teinegi kvalifikatsioonist alustanud mängija jõudis Pariisis veerandfinaali

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel on neljast naiste üksikmängus veerandfinaali jõudnud naisest kaks turniiri alustanud kvalifikatsioonist.

Kui pühapäeva lõunal üllatas itaallanna Martina Trevisan (WTA 159.) viienda asetusega Kiki Bertensit, alistades hollandlanna tund ja 37 minutit kestnud matši järel 6:4, 6:4, pääses õhtul kaheksa parema sekka ka maailma edetabelis 131. kohal olev argentiinlanna Nadia Podoroska.

Hooaega maailma edetabeli 255. numbrina alustanud 23-aastane Podoroska oli 2:6, 6:2, 6:3 üle tšehhitarist Barbora Krejcikovast. See tähendab, et esimest korda pärast 1978. aastat on Pariisi slämmiturniiril veerandfinaali pääsenud kaks kvalifikatsioonist alustanud tennisisti; Prantsusmaa lahtistel jõudis argentiinlanna viimati nii kaugele 2004. aastal, kui Paola Suarez võitles end poolfinaali.

Lisaks neile ja Simona Halepi alistanud 19-aastasele poolatarile Iga Swiatekile on koha nelja parema seas taganud ka kolmanda asetusega ukrainlanna Elina Svitolina, kes oli pühapäeval kindlalt 6:1, 6:3 parem prantslannast Caroline Garciast (WTA 45.).