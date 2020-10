Ülivõimsa võidu võtnud Poola tulevikutäht lülitas Halepi konkurentsist

Vaid tund ja üheksa minutit väldanud matšis võitis noor poolatar avaseti kolm esimest geimi, murdes seejuures Halepi servi. Neljas geim kuulus küll maailma teisele reketile, kuid kolmes järgnevas pani Swiatek oma paremuse taaskord kindlalt maksma. Halep tegi esimeses setis küll vaid kaks lihtviga, ent Swiatekil oli koguni 17 äralööki.

Teist setti alustas Swiatek servimurde ja kahe geimivõiduga. Tasavägine kolmas geim kuulus Halepile, kuid kolm järgnevat taaskord maailma 53. reketile. 2018. aastal just Prantsusmaa lahtistel enda esimese slämmiturniiri võitnud Halep oli küll seti seitsmendas geimis vastasest parem ja päästis kaheksandas geimis ka ühe matšpalli, end sellest jäi võimsas hoos Swiateki vastu väheks.

Swiateki jaoks on tänane võit sedavõrd märgilisem, et eelmisel aastal võitis Halep teda neljandas ringis kolmveerand tundi väldanud matšis sama skooriga. Ühtlasi lõpetas poolatar Rumeenia esireketi 17 mängu väldanud võiduseeria.

Esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali jõudnud Swiatek läheb kaheksa parema seas vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse murdnud itaallanna Martina Trevisaniga (WTA 159.), kes alistas viienda asetusega hollandlanna Kiki Bertensi 6:4, 6:4 (WTA 8.).

