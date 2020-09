Raskest seisust välja tulnud Osaka võidutses teist korda US Openil

Azarenka domineeris täielikult avasetti ja murdis kolmel korral Osaka servi, võites seti 26 minutiga 6:1. Seejuures enne finaali oli Osaka kogu turniiri peale vaid viiel korral enda servigeimi kaotanud. Teises setis pääses Azarenka samuti murdega 2:1 ette, kuid Osaka viigistas ja murdis siis veel kahel korral Azarenka servi, võites seti 6:3.

Otsustavas setis jõudis murdeni esimesena Osaka, minnes 3:1 juhtima. Seejärel jäi ta enda pallingul 0:40 taha, aga võitis siis viis punkti järjest ja pääses 4:1 ette. Järgmises geimis päästis Azarenka ise neli murdepalli ning tuli siis Osaka servil 15:40 seisust välja ja sai murde tagasi, aga Osaka vastas kohe murdega, minnes 5:3 ette. Osaka realiseeris teise matšpalli, võites seti 6:3.

Tänavusel turniiril loovutas Osaka seitsmest mängust neljas ühe seti, kaheksandikfinaalis alistas ta mäletatavasti 6:3, 6:4 Eesti esireketi Anett Kontaveidi.

Viimased 25 aastat oli US Openil naiste seas triumfeerinud see, kes avaseti võitis. Viimati suutis avaseti kaotuse järel turniiri võita hispaanlanna Arantxa Sanchez Vicario, kes alistas 1994. aastal Steffi Grafi 1:6, 7:6 (3), 6:4.

22-aastasele Osakale on see karjääri kolmas suure slämmi turniiri võit – esimese võidu sai ta kaks aastat tagasi US Openil ning võitis seejärel ka 2019. aasta Austraalia lahtised. Osaka on profitennise ajastul alles viies naine, kes võitnud enda kolm esimest slämmifinaali. Enne teda said sellega hakkama Virginia Wade, Monica Seles, Lindsay Davenport ja Jennifer Capriati.

Kolme slämmivõiduga tõusis Osaka ühele pulgale Angelique Kerberiga, tegevmängijate seas on nad slämmivõitude arvestuses neljandal kohal (eespool on Serena Williams 23, Venus Williams seitsme ja Kim Clijsters nelja võiduga).

Osaka kerkib uuel nädalal maailma edetabelis üheksandalt kohalt neljandaks. Praegu tabelis 27. real paiknev 31-aastane Azarenka tõuseb 14. kohale, viimati oli ta edetabelis 20 parema seas 2017. aasta kevadel.

Ka 2012. ja 2013. aastal US Openil finaali jõudnud, aga mõlemal korral Serena Williamsile alla jäänud endine maailma esireket Azarenka oli vahepealsetel aastatel vigastustega hädas, seejärel jäi ta lapseootele ja sünnitas 2016. aasta detsembris poja. Võistluskarussellile naasis ta 2017. aasta juunis, kuid õige pea hakkasid mängimist segama eraelulised probleemid – pärast 2017. aasta Wimbledoni läks ta enda poja isast lahku ning järgnes kibe kohtulahing, mille tõttu pidi Azarenka võistluskarussellilt eemal olema kaheksa kuud, kuna kohus ei lubanud tal koos pojaga koduosariigist Californiast lahkuda ja ilma lapseta ei tahtnud Azarenka turniiridel käia.

Azarenka ja Osaka pidid omavahel mängima ka täpselt kaks nädalat tagasi samas tennisekeskuses peetud Cincinnati turniiri finaalis, kuid Osaka andis jalavigastuse tõttu loobumisvõidu. Varem olid nad omavahel mänginud kolmel korral ja Osaka juhtis mängudega 2:1.