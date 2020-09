Azarenka finaali kaotamisest: ma pole pettunud

"Ma pole ilmtingimata pettunud – see on lihtsalt valus. On valus kaotada," kommenteeris Azarenka tulemust mängujärgsel pressikonverentsil. "Kas ma plaanin selle peale kaua mõelda? Kindlasti mitte. Ma ei plaani siin istuda ja masendunud olla," lisas endine maailma esireket.

Valgevenelanna Azarenka jaoks on olnud hea aasta – eelmisel kuul võitis ta nelja-aastase vaheaja järel Cincinnati turniiri näol WTA võistluse ja läinud öösel mängis ta seitsme aasta järel slämmiturniiri finaalis. 31-aastane kahekordne Austraalia lahtiste võitja tunnistab, et mõlgutas ka lõpetamismõtteid.

"Olin valmis lõpetama – absoluutselt. Olen seda ennegi öelnud. Ma polnud oma reketit viis kuud puutunud. Ma ei tahtnud mängima naasta enne, kui minu isiklikud probleemid olid lahendatud," lausus Azarenka. "Otsus oli üsna lähedal. Mis mind mängus sees hoidis, oli minu kirg saavutada see, mida tahan."

"On olnud head kolm nädalat. Mul pole selliseid tulemusi kaua olnud ja mul on väga hea meel. Ehkki täna tuli kaotus, ei muuda see minu jaoks palju. Loomulikult tahtnuks ma võita, aga on nagu on. Andsin endast kõik ja ma olen enda saavutuste üle siin väga uhke. Olen palju arenenud."