Osaka kahe aasta taguse dramaatilise finaali peale ei mõtle

Mäletatavasti jäi 2018. aasta US Openil Osaka triumf talle alla jäänud Serena Williamsi ümber puhkenud skandaali varju ja autasustamise ajal kaikus üle staadioni vilekoor.

Osaka sai toona enda iidolist Williamsist finaalis jagu 6:2, 6:4, kuid enim pakkus kõneainet pukikohtunik Carlos Ramosega sõnelenud Williams.

Ameeriklanna teenis esimese hoiatuse keelatud juhendamise eest – Williamsi treener Patrick Mouratoglou tegi tribüünil istudes käega žesti, mida pukikohtunik Carlos Ramos tõlgendas juhendamisena, mis on aga slämmiturniiridel keelatud. Williams küll eitas juhendamist, aga sai siiski hoiatuse. Teise hoiatuse sai Williams reketilõhkumise eest ja reeglite kohaselt kaasneb kahe hoiatusega punkti loovutamine. Sellega polnud Williams absoluutselt rahul ja otsustas Ramost verbaalselt rünnata, nimetades teda valetajaks ja vargaks. Kohtuniku aususe kahtluse alla seadmise eest sai ta järjekordse hoiatuse, kolme hoiatusega kaasneb aga geimikaotus. Pärast mängu süüdistas Williams Ramost seksismis. Ameeriklannale määrati rikkumiste eest 17 000 dollari suurune rahatrahv.

Nüüd jõudis Osaka teist korda New Yorgis finaali, alistades poolfinaalis 7:6 (1), 3:6, 6:3 turniiril 28. paigutatud ameeriklanna Jennifer Brady. Tema pressikonverentsi ajal käis veel teine poolfinaal Williamsi ja valgevenelanna Viktoria Azarenka vahel ehk õhus oli veel variant, et tuleb skandaalse finaali kordusmatš. "Ausalt öeldes mõtlen selle finaali peale ainult sellepärast, et teised inimesed pidevalt meenutavad seda. Kui olin väike, siis mu unistus oli mängida Serenaga suure slämmi turniiride finaalides, sellepärast ma nii kõvasti trenni teengi. Muidugi on veel variant, et lähen vastamisi Vikaga. Aga kindel on see, et ma ei ela minevikus," vastas Osaka, kui temalt küsiti, kas kahe aasta tagune finaalmatš võib seekordset finaali kuidagi mõjutada.

Osakale on see karjääri kolmas slämmiturniiri finaal. Iga kord, kui ta on kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud, on ta ka slämmivõidu võtnud. "See pole väga väärtuslik statistika, sest see on alles mu kolmas finaal," muheles Osaka. "Aga jah, mida lähemale ma finaalile jõuan… keegi ei mäleta ju kedagi peale võitja. Isegi kui mul ei õnnestu finaalis enda eesmärke saavutada – ma ei taha kaotust mainida –, saan vähemalt väikese läikiva karika. Vähemalt millegagi saan koju minna. Ja see motiveeribki mind."

Küsimusele, mida on kahe aasta jooksul kolmandat korda slämmifinaali jõudnud Osaka viimaste aastate jooksul õppinud, vastas jaapanlanna: "Kindlasti mu mõtteviis on muutunud. Tunnen, et olen enda tõusudest ja mõõnadest nii palju õppinud. Ja ma ei mõtle üldse slämmifinaale, vaid pigem just tavalisi turniire. Ütleksin, et olen vaimselt tugevam. Ja tunnen, et olen paremas vormis."

Naomi Osaka treener Wim Fissette. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Eelmise aasta lõpust on Osaka treener Wim Fissette, kes aitas Kim Clijstersi 2009. ja 2010. aastal kahe järjestikuse US Openi võiduni, lisaks on 40-aastane belglane juhendanud Azarenkat, Simona Halepit, Angelique Kerberit, Petra Kvitovat ja Johanna Kontat. "Juhendasin kolm-neli aastat tema vastaseid ja nägin tema arengut kõrvalt," rääkis Fissette jaanuaris. "On näha, et talle meeldivad suured mängud."

Nüüd kiitis Fissette eriti Osaka füüsilist tugevust. "Ta on nii tugev ja plahvatuslik sportlane, Serena on sarnane. Aga teiste mängijatega võrreldes on Naomi füüsilise tugevuse poolelt hoopis teisel tasemel," kiitis Fissette. "Kui kõrvalt vaadata, kui kerge vaevaga ta suudab jõu mängu tuua, on see hoopis teine tase. Mõned tüdrukud võivad küll väga kõvasti lüüa, aga Naomi saab sellega vabalt hakkama, sest tal on endal väga palju jõudu. Ja see on suur eelis."

"Naomi teab väga hästi nii enda tugevusi kui ka nõrkusi," jätkas Fissette enda 22-aastase hoolealuse kirjeldamist. "Ta on väga enesekindel. Matšideks valmistudes on ta äärmiselt keskendunud, aga samas ka väga lõdvestunud. See on eriline kombinatsioon. Ta ei lähe väga närvi, ta teab, mida vastaselt oodata ja mida ta ise peab tegema."

Laupäeva õhtul kell 23 algavas finaalis läheb Osaka vastamisi Azarenkaga, kes sai poolfinaalis 1:6, 6:3, 6:3 Williamsist jagu.

Osakale on see karjääri kolmas suure slämmi turniiri finaal, seni on ta finaalides 2:0 – kaks aastat tagasi võidutses ta US Openil ning võitis vähem kui pool aastat hiljem ka Austraalia lahtised.

Naomi Osaka ja Viktoria Azarenka enne US Openit samas keskuses peetud Cincinnati turniiri autasustamistseremoonial. Autor/allikas: SCANPIX/USA Today Sports

Sarnaselt Osakale on ka Azarenka karjääri jooksul võitnud kaks suure slämmi turniiri – valgevenelanna triumfeeris 2012. ja 2013. aastal Austraalia lahtistel. Lisaks on ta kahel korral mänginud US Openi finaalis, kus, nagu öeldud, jäi ta mõlemal korral alla Williamsile. 2016. aasta detsembriks emaks saanud Azarenka senine parim tulemus slämmiturniiril pärast tagasitulekut oli kaheksandikfinaal 2017. aasta Wimbledonis. Mullu piirdus ta US Openil avaringiga.

Azarenka ja Osaka pidid omavahel mängima ka US Openi eelturniiril, koroonaviiruse tõkestamiseks samasse tennisekeskusesse kolitud Cincinnati turniiri finaalis, kuid Osaka andis jalavigastuse tõttu loobumisvõidu.

Azarenka ja Osaka on mänginud kolmel korral ja mängudega 2:1 juhib Osaka – mullustel Prantsusmaa lahtistel jäi jaapanlanna peale 4:6, 7:5, 6:3 ja 2018. aastal Roomas sai Osaka 6:0, 6:3 võidu. Vaid korra on nad mänginud kõva kattega väljakul – nende esimesel kohtumisel 2016. aasta Austraalia lahtistel võttis Azarenka kindla 6:1, 6:1 võidu.