US Openil võidutsenud Osaka loobus Prantsusmaa lahtistest

Eelmisel nädalavahetusel tennise US Openil teistkordselt triumfeerinud Naomi Osaka jätab uuel nädalal algavad Prantsusmaa lahtised põlvekõõluse vigastuse tõttu vahele.

22-aastasel jaapanlannal teibiti US Openi finaalis Viktoria Azarenka vastu vasakut reit, kuid maailma kolmanda reketi sõnul on vigastus piisavalt tõsine, et Pariisi liivaväljakutel ta võistlustulle astuda ei saa.

"Paraku ei saa ma tänavustel Prantsusmaa lahtistel kaasa teha," rääkis endine esireket sotsiaalmeedias. "Mu jalg on endiselt kange ja mul ei ole aega liivaväljakuteks ette valmistuda. Turniirid tulid minu jaoks liiga lühikese vahega."

Prantsusmaa lahtised, mis traditsiooniliselt toimuvad mais ja juunis, lükkusid tänavu koroonaviiruse pandeemia tõttu sügisesse ning peetakse 27. septembrist 11. oktoobrini.

Prantsusmaa lahtistest on koroonaviirusele viidates loobunud maailma esireket Ashleigh Barty, meestest jätab võistluse vahele vigastusest taastuv Roger Federer.