Osaka teistkordsest US Openi triumfist: see on erinev

"Viimase kahe nädala jooksul oli palju keerulisi momente, eriti siinses "mullis" olles," muljetas võidukas Osaka pärast finaali mängujärgsel pressikonverentsil. "Kipud asju üle mõtlema. Sain sellest aga üle, sest mul oli siht silme ees – tahtsin turniiri võita. Nägin selle nimel kõvasti vaeva."

Tänavune US Openi triumf tuli jaapanlanna jaoks kolmes setis ja endine maailma esireket tunnistab, et tal oli seetõttu ka närv sees. "See kolmesetiline matš oli eriti raske, sest see oli slämmifinaal. Kolmandas setis kaotasin servi ja oli ka näha, et olin väga närvis. Mul on hea meel, et suutsin sellest võidukalt välja tulla."

Sellele, kuidas erineb tänavune US Openi võit skandaalsest kahe aasta tagusest finaalist, Osaka enda sõnul ei mõtle. "Ma ei mõtle minevikule kuigivõrd palju. Minu mõtteis on see, mis juhtus viimase tunni jooksul. See on erinev, sest tunnen, et olen võrreldes tolle ajaga teine inimene."