Üle aastate slämmifinaali jõudnud Azarenka: varem oli mu ego liiga suur

Endine maailma esireket Viktoria Azarenka jõudis seitsmeaastase vahe järel taas slämmiturniiri finaali, alistades US Openi poolfinaalis 23-kordse slämmivõitja Serena Williamsi. Valgevenelanna sõnul on edu taga tema areng inimesena, mis on aidanud tal ka tenniseväljakul paremini mängida.

Azarenka alistas Williamsi ligi kahetunnises kohtumises 1:6, 6:3, 6:3. Seejuures oli see esimene kord, kui Azarenka Williamsist slämmiturniiril jagu sai, seni oli seis 10:0 ameeriklanna kasuks, nende seas ka 2012. ja 2013. aasta US Openi finaalid.

2012. aasta finaalis asus Azarenka ka matšivõidu eest servima, kuid kaotas lõpuks otsustava seti 5:7. Küsimusele, kas ta seekord võidu eest servima asudes toonasele mõtles, vastas 31-aastane Azarenka: "Ei! Absoluutselt mitte! Olin noor, mu ego oli liiga suur. Nüüd on ego natuke väiksem ja tulemused tulevad."

Pressikonverentsil rääkis Azarenka sellest teemast pikemalt. "Kui kasvad üles niimoodi, et sul pole sisuliselt midagi ja siis saab sinust maailma esireket, võid hakata mõtlema, et oled võitmatu ja kõikidest parem, aga see pole nii. Aga ego hakkab ikkagi kasvama. Ja kui see kahjustada saab, on väga valus," arutles Azarenka. "Selle asemel et ego kahjustada, proovisin selle alla suruda ja õppida oma vigadest. Küpsemaks saades mõistsin, et see, et sa oled tennisemängija, ei tähenda, et sa oled parem või halvem kui keegi teine, sa oled endiselt inimene ja kõik, mis sa saad teha, on olla parim versioon endast ja pidevalt areneda."

"Ainult kaardimänge mängides ei suuda ma enda ego alla suruda, siis on see endiselt väga suur," lisas ta naerdes.

Viktoria Azarenka Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Küsimusele, kuidas liigsuurest egost vabaneda, vastas Azarenka: "Minu jaoks oli parim abi paljude mängude kaotamine. Oleksin võinud endiselt jääda nina püsti, teine variant oli muutuda ja kaotustest õppida. Olen väga uhke, et otsustasin proovida muutuda ja paremaks saada. Ma ei räägi ainult sellest, et saada paremaks tennisemängijaks, vaid ka paremaks inimeseks. Nii minu enda kui mu poja jaoks. Selle üle olen kõige rohkem uhke."

"Ma olen selline, kes näitab kõiki emotsioone. Ja kui halvad või keerulised asjad juhtuvad, võid tunda end ohvrina. Aga haavatavus on hea. Ja emotsioonid on head. Aga mina isiklikult tundsin, et see, kui pidevalt mõtlesin, miks küll minuga mingid asjad juhtusid, ei aidanud mind kuskile. Ja ma lõpetasin nii mõtlemise," rääkis Azarenka. "Hakkasin hoopis rohkem vastutust võtma selle eest, mida ma teen, mis minuga juhtub ja kuidas ma ise olukordadele reageerin. See aitas mul areneda ja aitas mul saada paremaks inimeseks. Usun, et see paistab ka tenniseväljakul välja."

Azarenka sai 2016. aasta detsembris emaks ja sünnituse järel väljakule naasmine ei kulgenud just kõige paremini, lisaks segasid mängimist eraelulised probleemid – Azarenka ja tema poja isa käisid hooldusõiguse pärast kohut ja seetõttu pidi Azarenka võistluskarussellilt eemal olema kaheksa kuud, kuna kohus ei lubanud tal koos pojaga koduosariigist Californiast lahkuda ja ilma lapseta ei tahtnud Azarenka turniiridel käia.

Seda teemat puudutas ka Williams, öeldes, et imetleb Azarenka, et ta kõikide raskuste kiuste suudab endiselt nii positiivne olla. Kui pressikonverentsil küsiti, kust Azarenka positiivsust ammutab, vastas valgevenelanna: "Ma ei tea, kas see on ainult positiivsus. Vahetasin vahepeal rolle ja osalesin ühes saates intervjueerijana. Ja mul oli ühe inimesega väga põnev arutelu, jagan seda teiega ka – see puudutab neutraalset mõttemaailma. See oli väga huvitav vaatenurk. Kui mingi jama juhtub, mõtled, et pead olema positiivne, aga vahel on see võimatu. Aga kui jääd neutraalseks, ei lähe ka negatiivseks, on see väga kasulik."

"Sellega pole muidugi kerge alustada, tuleb pidevalt tööd teha, aga see on väga kasulik. Mulle tundub, et ma sellest alustasingi ja siis vaikselt liikusin edasi parema energia poole," lisas Azarenka. "Aga võtmesõna pole positiivsus, vaid hetkes elamine, leppimine sellega, mis juhtub. Tean alati, et ükskõik, millisesse olukorda ma satun, kontrollin ma seda, kuidas end tunnen."

Viktoria Azarenka ja Naomi Osaka enne US Openit samas keskuses peetud Cincinnati turniiri autasustamistseremoonial. Autor/allikas: SCANPIX/USA Today Sports

Laupäeva õhtul kell 23 algavas finaalis läheb Azarenka vastamisi jaapanlanna Naomi Osakaga. Turniiril 4. asetatud Osaka (WTA 9.) sai kaks tundi ja neli minutit kestnud kohtumises 7:6 (1), 3:6, 6:3 jagu 28. paigutatud ameeriklanna Jennifer Bradyst (WTA 41.).

Osakale on see karjääri kolmas suure slämmi turniiri finaal, seni on ta finaalides 2:0 – kaks aastat tagasi võidutses ta US Openil ning võitis vähem kui pool aastat hiljem ka Austraalia lahtised.

Sarnaselt Osakale on ka Azarenka karjääri jooksul võitnud kaks suure slämmi turniiri – valgevenelanna triumfeeris 2012. ja 2013. aastal Austraalia lahtistel. Lisaks on ta kahel korral mänginud US Openi finaalis, kus, nagu öeldud, jäi ta mõlemal korral alla Williamsile. 2016. aasta detsembriks emaks saanud Azarenka senine parim tulemus slämmiturniiril pärast tagasitulekut oli kaheksandikfinaal 2017. aasta Wimbledonis. Mullu piirdus ta US Openil avaringiga.

Azarenka ja Osaka pidid omavahel mängima ka US Openi eelturniiril, koroonaviiruse tõkestamiseks samasse tennisekeskusesse kolitud Cincinnati turniiri finaalis, kuid Osaka andis jalavigastuse tõttu loobumisvõidu.

Azarenka ja Osaka on mänginud kolmel korral ja mängudega 2:1 juhib Osaka – mullustel Prantsusmaa lahtistel jäi jaapanlanna peale 4:6, 7:5, 6:3 ja 2018. aastal Roomas sai Osaka 6:0, 6:3 võidu. Vaid korra on nad mänginud kõva kattega väljakul – nende esimesel kohtumisel 2016. aasta Austraalia lahtistel võttis Azarenka kindla 6:1, 6:1 võidu.