Azarenka sai US Openi poolfinaalis Williamsist jagu, Osaka alistas Brady

Mõlemad poolfinaalid peeti vihma tõttu suletud katuse all.

Seitsmeaastase vaheaja järel suure slämmi turniiri poolfinaalis mänginud Azarenka (WTA 27.) alistas tund ja 55 minutit kestnud kohtumises 1:6, 6:3, 6:3 turniiril 3. asetatud Serena Williamsi (WTA 8.), kes jahtis oma karjääri 24. slämmivõitu.

Otsustava seti teises geimis vigastas Williams enda vasaku jala hüppeliiget ja võttis meditsiinilise vaheaja, aga edasises mängus ei paistnud see tema mängu väga segavat.

See oli Azarenka ja Williamsi 23. omavaheline kohtumine ja seni oli Azarenka saanud vaid neli võitu, seejuures oli ta Williamsile kaotanud kõik senised kümme mängu slämmiturniiridel, nende seas ka 2012. ja 2013. aasta US Openi finaali.

Turniiril 4. asetatud Osaka (WTA 9.) sai kaks tundi ja neli minutit kestnud kohtumises 7:6 (1), 3:6, 6:3 jagu 28. paigutatud ameeriklanna Jennifer Bradyst (WTA 41.), kes mängis esimest korda slämmiturniiri poolfinaalis.

Osakale on see karjääri kolmas suure slämmi turniiri finaal, seni on ta finaalides 2:0 – kaks aastat tagasi võidutses ta US Openil ning võitis vähem kui pool aastat hiljem ka Austraalia lahtised.

Sarnaselt Osakale on ka Azarenka karjääri jooksul võitnud kaks suure slämmi turniiri – valgevenelanna triumfeeris 2012. ja 2013. aastal Austraalia lahtistel. Lisaks on ta kahel korral mänginud US Openi finaalis, kus, nagu öeldud, jäi ta mõlemal korral alla Williamsile. 2016. aasta detsembriks emaks saanud Azarenka senine parim tulemus slämmiturniiril pärast tagasitulekut oli kaheksandikfinaal 2017. aasta Wimbledonis. Mullu piirdus ta US Openil avaringiga.

Azarenka ja Osaka pidid omavahel mängima ka US Openi eelturniiril, koroonaviiruse tõkestamiseks samasse tennisekeskusesse kolitud Cincinnati turniiri finaalis, kuid Osaka andis jalavigastuse tõttu loobumisvõidu.

Azarenka ja Osaka on mänginud kolmel korral ja mängudega 2:1 juhib Osaka – mullustel Prantsusmaa lahtistel jäi jaapanlanna peale 4:6, 7:5, 6:3 ja 2018. aastal Roomas sai Osaka 6:0, 6:3 võidu. Vaid korra on nad mänginud kõva kattega väljakul – nende esimesel kohtumisel 2016. aasta Austraalia lahtistel võttis Azarenka kindla 6:1, 6:1 võidu.

Naiste finaal algab laupäeval Eesti aja järgi kell 23.