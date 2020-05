Alusalu praegusest perioodist: saab hingata, raamatuid lugeda, linnulaulu kuulata

Koroonaviiruse ja eriolukorra tõttu ei jäänud Alusalul ükski võistlusstart jääl tegemata. Seljataha jäänud hooaja viimase stardi tegi ta 16. veebruaril Ameerika Ühendriikides Salt Lake Citys, kui lõpetas maailmameistrivõistlustel ühisstardiga sõidu 19. kohaga.

"Mina jõudsin ilusti koju. Lõpuks läks küll ärevaks. MM-il USA-s olid juba igapäevased tempetatuurikontrollid, aga mina sain kõik plaanipäraselt ära lõpetada ja midagi tegemata ei jäänud," lausus Alusalu ERR-ile.

Kerge puhkuse järel on aprillis 26-aastaseks saanud Alusalu ladunud eriolukorra ajal uueks hooajaks põhja kodukandis. Adavere koolistaadionilt rattatreeningule suundudes märkis viimase taliolümpia neljas naine, et teeb Eesti looduses treeninguid suure naudinguga.

"Me oleme Eestis tegelikult nii õnnelikud, et meil on veel värsket õhku ja meil on nii palju päris loodust, kus meil on võimalik kõike teha," ütles ta.

Rahvusvaheline uisuliit on kinnitanud uueks hooajaks novembrist alates kiiruisutamise MK-etapid Poolas, Norras, USA-s, Kanadas, Hiinas ja Hollandis. Et koroona tõttu on maailmas seis veel üsna ebakindel, siis ei piina Alusalu end veel väga pikkade plaanidega.

"Praegu on ikkagi olnud periood, kus saab hingata, rohkem lugeda raamatuid, linnulaulu kuulata," täheldas Alusalu. "Ma olen ka just selles rohkem praegu ja üritan mitte liiga pikki plaane teha."

Soovides muutunud maailmas anda hoogu juurde rahva tervise arendamisele, kandideerib Alusalu Eesti olümpiakomitee sportlaskomisjoni.

"Juba tuhandeid aastaid on inimesed vaadanud rasketel aegadel kangelaste poole ja spordikangelased on kindlasti üks neid aspekte, miks noored ja lapsed on spordi juurde tulnud ja spordi juurde jäänud," ütles kiiruisutaja.

20. mail selgub, kes 22 kandidaadist uude EOK sportlaskomisjoni pääsevad.