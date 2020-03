Tervitused Itaaliast!

Edastaksin ühe sõnumi.

Tean, et Eestis on kindlasti väga palju tublisid inimesi, kes juba täna teevad endast parima, et viiruse levikut tõkestada. Kuid kuna mul paluti oma mõtteid jagada teiega video vahendusel, on kindlasti palju neid, kes olukorra tõsidust ei ole tahtnud või suutnud omaks võtta.

Me kõik elame hetkel perioodis, kus elu sättis meile selle ühe ja sama prioriteedi, milleks on alistada see nähtamatu vastane, mis on meie senise elu täiesti pea peale keeranud.

Kuna hetkel on selle viiruse küüsis ja väga raskes seisus ka minule lähedane inimene, kes polnud kaugeltki mitte väeti või haige, siis läbi selle tajun selle olukorra tõsidust veelgi rohkem. Minu eesmärk ei ole kindlasti mitte paanikat külvata. Ma soovin vaid, et inimesed võtaksid olukorda tõsiselt, sest täna ei ole lahe ujuda vastuvoolu.

Kui vanemad generatsioonid on üle elanud sõdu ja kõik, mis meilt palutakse, on olla kodus, siis usun, et sellega saame ikka hakkama. Tõsi, itaallased sellega alguses hakkama ei saanud. Üritati võtta esialgsetest leebetest piirangutest maksimumi, kuni jõudis kätte see karm reaalsus, mis sundis valitsusel lukustama inimesed kodudes rangesse karantiini.

Meil, eestlastel, on variant õppida nendest vigadest. Ärme oota seda hetke, kui intensiivraviosakonnad on täis või arstid on täiesti ületöötanud või meie lähedane peab selle olukorraga silmitsi seisma! Itaalias täna nii see paraku on.

Hetkel on Eestis veel võimalus värskes õhus jalutada legaalselt, kuid ärge palun tehke seda suurtes kogunemiskohtades. Tehke seda üksi või perekonnaga. Kõik, kellel natukenegi mingeid sümptomeid esineb, siis jääge kohe kindlasti koju. Ei ole vaja minna mingeid pisikuid pritsima.

Ühesõnaga, anname endast lihtsalt parima, et seljatada see viirus võimalikult kiiresti ja valutult!

Lõpetuseks soovitaksin mitte liigselt meediat tarbida. Päevas kord uudiseid lugeda on rohkem kui küll! Ei maksa endale lisastressi tekitada lehekülgede refresh'imisega ja negatiivse info sisseammutamisega. Veetke see aeg parem kodustega.

Hoiame iseend. Läbi selle saame hoida ka teisi. Katsume jääda positiivseks ja koju.

Muidugi suur respekt kõigile meditsiinivallas töötajatele. Olete vägevad!

Tänan tähelepanu eest!

Üleskutse vältida paanikat, kogunemisi ja hoolitseda hügieeni eest edastas ka Tallinna FC Flora ja Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev.

Kallid sõbrad, täna oleme sattunud olukorda, mis kahjuks segab ja häirib meie tavapärast elurütmi.

Kuid ärme satume paanikasse, vaid võtame seda kui väljakutset, mis annab meile võimaluse õppida olema kannatlik ja vastutustundlik, ja seda kõike mitte ainult enda, vaid ka ümbritsevate inimeste suhtes.

Püüame ajutiselt teha sporti ja olla aktiivset teineteisest eraldi, paljud füüsilised harjutused saab sooritada ka kodus olles. Üksi jooksmiseks meie metsades ja parkides on kuhjaga ruumi. Püüame vältida rahvarohkeid kogunemisi, eriti kinnistes ruumides, näiteks poodides.

Püüame nautida praegust kevadist ilma, aga väga kitsas inimeste ringis - ainult nendega, kellega te puutute kokku ainult igapäevaselt. Hügieen - see ei puuduta ainult viiruste levitamise peatamist, vaid see on ka kultuuri küsimus. Püüame olla lihtsalt kultuursed inimesed.

Kõik koos me saame peatada viiruse levitamist ning lõplikult teda võita.

Tervist, kannatust ja edu kõigile!