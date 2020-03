Algselt pidi aasta teine suure slämmi turniir Pariisis toimuma 25. maist 7. juunini, korraldajate otsusel leiab turniir aset 20. septembrist 4. oktoobrini.

"Kuigi kellelgi ei ole võimalik ennustada, milline on olukord 18. mail, ei ole meil praegu võimalik turniiri ette valmistamisega jätkata ja seetõttu ei saa me seda ka algselt planeeritud ajal korraldada," kirjutati pressiteates.

Teadaanne on tennisemaailmas aga saanud laialdaselt kriitikat, sest vaid nädal varem peaks New Yorgis lõppema US Openi slämmiturniir. WTA pealiku Steve Simoni sõnul tuli Prantsusmaa lahtiste korraldajate otsus nende jaoks üllatusena, sama kinnitas ATP mängijate nõukogu liige Vasek Pospisil.

"See on hullumeelne," rääkis Kanada tennisist New York Timesile. "Need on keerulised ajad ja see otsus läheb täielikult vastuollu vajadusega teha koostööd. Meil on kalender. Meil on arutelud ja läbirääkimised slämmiturniiride ja ATP vahel. Nad ei ole ATP-ga ega mängijatega konsulteerinud. See on isekas, ülbe käik."

Sellele, et Prantsusmaa lahtiste korraldajad ei teavitanud enne otsust mängijaid, vihjab ka endise esireketi Naomi Osaka postitus.

Mullune slämmiturniir oli edukas Kaia Kanepi jaoks, kes jõudis kaheksandikfinaali, kus jäi 7:5, 2:6, 4:6 alla Petra Marticile. Eesti esireket Anett Kontaveit langes mullu Pariisis konkurentsist avaringis, kui kaotas 6:3, 2:6, 2:6 alla Tšehhi tennisistile Karolina Muchovale.