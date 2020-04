Kaia Kanepi tahab tippsportlase karjääri jätkata seni kuni võimalik

Kaia Kanepi tunneb jätkuvalt rõõmu tennisest, käib treeningutel ja ootab turniiride algust. Ehkki loobumismõtteid on vahel käinud, on soov mängida seni peale jäänud.

Eriolukorra tingimustes on Kaia Kanepi saanud harjutada Audentese tennisekeskuses ja see võimalus on pakkunud talle rõõmu. Ligemale paarkümmend aastat tipptasemel tennist mänginud Kanepi ei tee küll pikki plaane, kuid motivatsioon kõrgel tasemel tennist mängida on alles.

"Mulle meeldib see elustiil, meeldib trenni teha ja tennist mängida. Kuna ma saan ja olen terve, siis miks mitte mängida - nii palju kui tunnen, tahan ja saan," rääkis Kanepi intervjuus ERR-ile.

Kanepi ei varja, et on spekuleerinud aeg-ajalt mõttega, mis temast saab pärast tippsportlase aega. Head vastust seni pole. Kui viimastel aastatel on käinud loobumismõtteid, siis enamasti tervise tõttu, vahest ka väsimusest.

"Eks mul on üpris üles-alla käinud. Kui liiga palju saab tennist ja reisimist, siis kaob see nauding ära," mõtiskles Kanepi. "Ma arvan, et võitmine on kõige toredam ja sellepärast ka mängime. Aga üldiselt: kui mängida ei meeldi ja ei taha, siis ei võida ka. Protsess peab olema meeldiv. Konkreetselt tennise juures on see, kui asjad tulevad hästi välja, siis on väga nauditav tennist mängida."

Kanepi tunnistab, et läheks võimalusel kohe turniirile, aga esialgu pole neid ette näha, mitte enne juuli lõppu, augustit.

"Keegi ei tea ju täpselt, mis edasi saab ja millised turniirid toimuvad ja millal. Ilmselt noorematel on keeruline, kes väga mängida tahavad. Mul on olnud karjääri jooksul päris palju pause sees, kus pole pikalt mänginud, siis on praegu lihtsam olla rahulikult," järkas Kanepi.

Plaani, millal on aeg tipptasemel tennisega lõpetada, Kanepil pole. "Ma ei ole endale piiranguid peale pannud. Täpselt nii nagu jaksan, tahan ja saab mängida. Sel aastal, kui turniirid hakkavad, loodan mängida," kinnitas Kanepi.