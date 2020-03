WTA pealik loodab tänavuse muruhooaja pidada täies mahus

Kuigi ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia on jätnud suure jälje tänavusele spordikalendrile, loodab naiste profitennise katuseorganisatsiooni (WTA) pealik Steve Simon, et sellest hoolimata on võimalik tänavune muruhooaeg pidada täies mahus.

Kõik tenniseturniirid on 7. juunini tühistatud ning Wimbledoni slämmiturniiri korraldajad kohtuvad järgmisel nädalal, et otsustada, kas 29. juunil algama pidavat võistlust on võimalik tänavu korraldada. Et Prantsusmaa lahtised lükati sügisesse ja liivaväljakutel sel aastal ei mängita, loodab Simon, et murul pannakse pall siiski mängu. Siiski rõhutab WTA pealik, et peamine on inimeste tervis ja turvalisus.

"WTA-l on praegusel momendil samasugused mured, nagu kõigil teistel," kommenteeris Simon Tennis Channelile. "Hoiame silma peal kõiksugusel infol, mida meditsiinieksperdid ja valitsused meile edastavad. Loodame, et saame 8. juunil algaval muruhooajal väljakule tulla, aga oleme ka realistid. Mõistame, et see võib veelgi edasi lükkuda."