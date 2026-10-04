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Panter sai Liepaja üle ajaloolise võidu

Jäähoki
Jäähoki Balti liiga. HC Panter - Liepaja
Jäähoki Balti liiga. HC Panter - Liepaja Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

HC Panter alistas jäähoki Balti liigas kodujääl Liepaja meeskonna 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) ja kirjutas tabelisse teise võidu järjest.

Saveli Novikov realiseeris üsna kohtumise alguses arvulise ülekaalu ja vaid pool minutit hiljem kasvatas Toivo Nummela eduseisu. Teisel kolmandikul viskasid vastased ühe tagasi ja viimast perioodi alustati Panteri 2:1 eduseisul.

Siis pani Eesti klubi aga asjad paika: väravani jõudsid veel Andre Linde, Artjom Masljonov ja arvulisest ülekaalust ka Marek Potšinok. Liepaja üks vastutabamus enam suurt ei otsustanud.

Tegemist oli Panteri jaoks ajaloolise võiduga, sest Liepajat ei olnud varasemates omavahelistes kohtumistes veel kordagi suudetud alistada.

HC Panteril on hetkel kolm võitu, üks kaotus lisaajal ja kaks kaotust normaalajal. Liepaja on tabelis kohe Eesti klubi järel viies: neil on kaks võitu normaalajal, üks lisaajal ja neli viimast kohtumist on kaotatud.

Pühapäeval mängivad Panter ja Liepaja Tallinnas korra veel.

Toimetaja: Siim Boikov

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