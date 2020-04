Prantsusmaa lahtised lükatakse veelgi edasi

Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused lükatakse suure tõenäosusega veelgi edasi. Algselt maikuus toimuma pidanud võistlusega planeeriti uue ajakava järgi alustada 20. septembril, kuid see kuupäev nihkub ilmselt nädala võrra edasi.

Prantsusmaa lahtiste korraldajaid on palju kritiseeritud selle eest, et nad tõstsid turniiri teiste tenniseorganisatsioonidega konsulteerimata sügisesse. Nüüd soovitakse turniiriga alustada hoopis 27. septembril. Prantsusmaa tenniseliit seda veel ei kinnita, kuid andis avalduses teada: "Oleme ATP, WTA ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega läbirääkimisi pidanud ja ootame, et nad uue võistluskalendri kinnitaksid."

Kui Prantsusmaa lahtised algaksid 27. septembril, siis see annaks mängijatele peale US Openit, mis peaks praeguse seisuga lõppema 13. septembril, kahenädalase pausi. Juuni lõpus algama pidanud Wimbledoni suure slämmi turniir jäetakse tänavu ära.