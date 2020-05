Osaka kasutab sunnitud võistluspausi sisemiste deemonitega võitlemiseks

"Inimesed teavad, et ma olen väga häbelik. Ma tahan karantiiniaega võtta mõtisklemiseks. Mul on väga palju mõtteid näiteks enne magama minemist," ütles Osaka intervjuus CNN Spordile. "Enamus neist on seotud sellega, et ma ei ütle välja seda, mida ma mõtlen. Mind jääb painama, mis juhtuks, kui ma seda teeksin."

Osaka kerkis tähelepanu keskpunkti peale seda, kui temast sai esimene Jaapani tennisist, kes on maailma edetabeli tippu jõudnud. "Ma tahan võtta aega, et õppida midagi uut. Ma olen kindel, et mul ei ole enam kunagi nii palju vaba aega kui praegu. Seejuures ei tähenda see, et ma unustan, kuidas tennist mängida," lisas hetkel maailma edetabelis kümnendat kohta hoidev Osaka. "Ma ei taha treenida viis tundi päevas, sest ma usun, et siis on oht läbipõlemiseks. Eriti praegu, kui me ei tea, millal turniirid täpselt algavad."