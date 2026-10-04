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Inglismaa lustis Rijekas seitsme väravaga

Jalgpall
Harry Kane (kaptenipaelaga) ja Inglismaa koondis
Harry Kane (kaptenipaelaga) ja Inglismaa koondis Autor/allikas: SCANPIX / Damir Krajac /CROPIX/SIPA
Jalgpall

Inglismaa jalgpallikoondis alistas Euroopa Rahvuste liiga kohtumises võõrsil Horvaatia koguni 7:0.

Esimesel poolajal tegid skoori Harry Kane (8. minutil), Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.) ja Bukayo Saka (45.). Teisel poolajal lisasid Kane (53.) ja Saka (68.) veel ühe tabamuse ning i-le pani punkti Morgan Rogers (87.).

Inglismaa domineeris kohtumist täielikult, palli hoiti 64 protsenti ajast ja ühtekokku tehti kümme lööki raamidesse. Horvaatia sooritas mängu jooksul raamidesse vaid ühe löögi.

Horvaatia pidanuks Rijekas mängima seejuures tühjade tribüünide ees seoses karistusega 2024/2025 hooaja Rahvuste liiga sõelmängudes. Korraldajad kasutasid aga tagaust, tuues kohale 6000 last. Märksa suurem pidupäev oli aga saabunud sajakonnal Inglismaa fännil.

Teises A-tasandi kohtumises sai maailmameister Hispaania kodus jagu Tšehhist 3:1 (6. Lamine Yamal, 35. Rodri, 89. Mikel Merino - 69. Jiri Slama).

Kolme vooru järel on Hispaanial kolmandas grupis täisedu üheksa punkti. Inglismaa jätkab kuue ja Horvaatia kolme punktiga. Tšehhi on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist.

B-tasandil sai Šotimaa võõrsil jagu Põhja-Makedooniast 2:0 ja Šveits kodus Sloveeniast 2:1.

C-tasandil peeti Eesti - Luksemburgi (1:0) kõrval kolm kohtumist. Meiega samas alagrupis alistas Island kodus Bulgaaria 3:0. Soome oli aga kodus parem Albaaniast 2:1 ja Valgevene mikroriik San Marinost 4:0.

Toimetaja: Siim Boikov

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