X!

Marquezi võit pingestas olukorda MotoGP sarjas

Motosport
Marc Marquez
Marc Marquez Autor/allikas: SCANPIX / AP
Motosport

Mootorrataste ringrajasõidu MM-etapi klassis MotoGP võitis hispaanlane Marc Marquez (Ducati), kes edestas Motegi ringrajal konkurent Jorge Martinit (Aprilia) 1,363 sekundiga.

Kui sõidu alguses pääses juhtima parimalt kohalt teele läinud Martin, siis Marquez võttis talle sappa ja hakkas peagi survet avaldama. 11. ringil õnnestuski tal konkurendist mööduda ja kuigi Martin hakkas esialgu vastu, siis pääses Marquez hiljem pisut eest ära.

Motegis ka sprindi võitnud Marquez kerkis seega MM-sarja kokkuvõttes liider Martinist vaid kahe punkti kaugusele. Järgmine etapp peetakse juba nädala pärast Indoneesias. Kokku jääb sõita veel kuus etappi.

Marquezi ja Martini järel lõpetas Motegis kolmandana itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia; +2,252), kelle kannul oli neljas kaasmaalane Enea Bastianini; +2,330).

Kaheksa hulka sõitsid Motegis veel hispaanlane Raul Fernandez (Trackhouse; +14,815), jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +15,210), eelmise etapi Austrias võitnud hispaanlane Pedro Acosta (KTM; +16,928) ja itaallane Francesco Bagnaia (Ducati; +20,333).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:31

Tamm alistas Hiinas enam kui pool tuhat kohta kõrgemal asuva vastase

14:19

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

13:39

Evansit ja Solbergi lahutab enne MM-sarja viimast katset vaid üks punkt Uuendatud

13:05

Kuressaare tuli teise liiga klubi vastu kaotusseisust välja

12:32

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

11:30

Marquezi võit pingestas olukorda MotoGP sarjas

11:17

Isaks saav maailmameister lahkus Hispaania koondise juurest

10:14

Rõbakina esimene mäng esireketina lõppes ootamatu kaotusega

09:59

Panter sai Liepaja üle ajaloolise võidu

09:02

TÄNA OTSE | Tallinnas selgub takistussõidu MK-etapi võitja

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

13:39

Evansit ja Solbergi lahutab enne MM-sarja viimast katset vaid üks punkt Uuendatud

03.10

Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

03.10

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

03.10

Soome suusatähel eemaldati melanoom

03.10

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

03.10

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

03.10

Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

03.10

Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo