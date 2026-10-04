Marquezi võit pingestas olukorda MotoGP sarjas

Kui sõidu alguses pääses juhtima parimalt kohalt teele läinud Martin, siis Marquez võttis talle sappa ja hakkas peagi survet avaldama. 11. ringil õnnestuski tal konkurendist mööduda ja kuigi Martin hakkas esialgu vastu, siis pääses Marquez hiljem pisut eest ära.

Motegis ka sprindi võitnud Marquez kerkis seega MM-sarja kokkuvõttes liider Martinist vaid kahe punkti kaugusele. Järgmine etapp peetakse juba nädala pärast Indoneesias. Kokku jääb sõita veel kuus etappi.

Marquezi ja Martini järel lõpetas Motegis kolmandana itaallane Marco Bezzecchi (Aprilia; +2,252), kelle kannul oli neljas kaasmaalane Enea Bastianini; +2,330).

Kaheksa hulka sõitsid Motegis veel hispaanlane Raul Fernandez (Trackhouse; +14,815), jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +15,210), eelmise etapi Austrias võitnud hispaanlane Pedro Acosta (KTM; +16,928) ja itaallane Francesco Bagnaia (Ducati; +20,333).