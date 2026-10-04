Autoralli MM-i tiitliheitlus muutub aina pingelisemaks

Autoralli maailmameistrivõistluste sari kulmineerub sel nädalalõpul sõidetava Sardiinia ralliga. Viimase päeva eel on veel palju kaalul: teoreetiliselt võivad tiitli võita nii Elfyn Evans, Oliver Solberg kui ka Sami Pajari (kõik Toyota).

Sardiinia ralli eel juhib MM-sarja 230 punktiga Evans. Pajaril on koos 213 ja Solbergil 209 punkti. Maksimaalselt võib Itaaliast teenida 35 punkti: 25 punkti rallivõidu, viis punkti pühapäevase arvestuse võidu ja viis punkti punktikatse võidu eest.

Laupäevase võistluspäeva järel juhtis rallit Solberg, kellele järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +33,6), Pajari (+1.39,9), Adrien Fourmaux (Hyundai; +2.32,0) ja Evans (+2.38,4). See tähendas, et virtuaalselt juhtis veel Evans, aga Solberg oli lähenenud kuue ja Pajari tosina punkti kaugusele.

Pühapäeva avakatse võitis Solberg, kes edestas 7,8 sekundiga Pajarit ja 14,0 sekundiga paremuselt neljandat aega näidanud Evansit. Seejuures oli kõmril katse 15. kilomeetril probleeme ja ta kaotas korraks õige sõidujoone. Virtuaalselt tähendas see seda, et Evansi edu Solbergi ees vähenes kolmele ja Pajari ees kümnele punktile.

Pühapäeval jääb sõita veel kolm kiiruskatset.