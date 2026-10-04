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Isaks saav maailmameister lahkus Hispaania koondise juurest

Jalgpall
Fabian Ruiz
Fabian Ruiz Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpallikoondis pidi laupäeval Rahvuste liiga kohtumises tulema toime poolkaitsja Fabian Ruizita, kes sõitis koju Pariisi, et olla esiklapse sünni juures.

30-aastane Ruiz kuulus kahes esimeses Rahvuste liiga kohtumises Inglismaa ja Horvaatiaga algkoosseisu. Hispaania jalgpalliliit ei täpsustanud, kas mängija naaseb teisipäevaks Splitis toimuvaks teiseks kohtumiseks Horvaatiaga.

Igapäevaselt Pariisi Saint-Germaini esindav Fabian Ruiz kuulus hiljuti ka MM-finaalturniiril võidukasse koondisesse. Kokku on tal täiskasvanute koondises kirjas 52 kohtumist ja seitse väravat. Finaalturniiril tegi ta kaasa kõigis kaheksas mängus.

Hispaania koondis võitis Oviedos toimunud kohtumise Tšehhi vastu 3:1.

Toimetaja: Siim Boikov

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