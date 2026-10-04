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Märten Kuusk: kiidaks publikut - oli terve mängu kaasas

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis sai laupäeval kodusel A. Le Coq Arenal toimunud kohtumises jagu Luksemburgist 1:0. Esimene värav löödi kohtumise algfaasis ja kaitsjal Märten Kuusel olid oma tööpõllul asjad korras.

"Ma arvan, et väga hea tulemus meie jaoks. Selle järgi me tulime ja saime kätte. Superemotsioonid. Kiidaks publikut ka - terve mängu olid meie kaasas, oli tunda seda energiat. Kahevõitlused - rahvas tuli kohe kaasa," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Kaitses saime enam-vähem kontrolli all hoitud, eks lõpus oli vähe rohkem seda tööd. Natuke vajusime ära. Võib-olla üks võimalus tuli seal kasti pealt, kus võib-olla saame juurde panna ja oma korrektuurid teha. Aga põhiline, et tuli võit ja lõime oma võimaluse ära. Tegelikult oli veel lüüa. Järgmine samm võib-olla ongi see, et see teine värav ka ära lüüa. Või kolmas. Et teha enda elu rahulikumaks. Hea tulemus!"

Eesti koondis on kolme kohtumise järel kaotuseta. Enne kodukamaral teenitud võitu mängiti võõrsil viiki nii Islandi kui ka Bulgaariaga. "Suur töö, igapäevane protsess," põhjendas Kuusk. "Klubidest, kes tulevad ja uued mängijad, kes liituvad, on hästi suure motivatsiooniga sees. Kõik panevad sajaga ja meil ongi hea ühine grupp. Kõik saame väga hästi läbi, anname 110 protsenti ja sealt see tuleb."

Selles aknas seisab ees veel üks mäng - teisipäeval võõrustatakse kodus Islandit. Kuidas survega toime tulla? "Jah, ma arvan, et see käib jalgpalli juurde. Peame sellega hakkama saama, kui tahamegi järgmist sammu teha," vastas Kuusk.

"Nagu kapten Karol [Mets] ütles, peame selle survega hakkama saama enne mängu. Arvan, et saime väga ilusti. Lähme samm-sammult edasi. Puhkame selleks mänguks välja, teeme analüüsid, paneme parimad mehed jälle mängu ja mängime."

Toimetaja: Siim Boikov

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