22. Alutaguse maraton jääb kehvade lumeolude tõttu ära

Nüüd tõdevad korraldajad, et vahepeal maha sadanud lumi on suuremas osas sulanud ja lähinädala ilmaprognoos maratoni toimumiseks lootust ei anna, sest soojad ja vihmased ilmad jätkuvad.

Alutaguse maratoni peakorraldaja Robert Peetsi sõnul oli veel nädal tagasi õhkõrn lootus, et saadakse lühemal ringil võistlus korraldada, aga eilne päev läbi sadanud vihm kustutas ka selle lootuse ning otsuse langetamisel palju variante ei pakkunud. "Kõige rohkem on kahju, et esmakordselt rahvusvahelise Visma Ski Classicu kalendrisse kuulunud võistlusel plaanis osaleda mitmeid tuntud suusatajaid ka väljaspoolt Eestit. Eks tuleb tööd edasi teha ja järgmisel aastal uuesti üritada," sõnas Peets lõpetuseks.

Alutaguse maratonile juba registreerunud osalejatele võimaldatakse järgmisele maratonile registreerimisel 50% soodustust või kasutada makstud osalustasu 6. juunil toimuval Alutaguse rattamaratonil osalemiseks.