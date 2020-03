Julge otsus tõi 22. Tallinna suusamaratonile osalema ligemale 350 suusasõpra

Kui veel kolmapäeval ei teadnud ka korraldajad ise, et maraton peetud saab, siis hoolimata asjaolust, et maratoni toimumine hõigati välja alles neljapäeval, kogunes pühapäeval Kõrvemaale sellegipoolest arvestatav hulk õnnelikke suusasõpru, keda ei heidutanud ka asjaolu, et nii mõnelgi suusasõbral oli sel talvel suusakilomeetrite arve alles avamata.

22. Tallinna suusamaratoni pikal distantsil läks starti 197 suusatajat. 19 km sõidust võttis osa 94 suusasõpra. Lisaks toimusid laste sõidud, kust võttis osa ligemale 50 tulevast sportlast.

Maratoni põhidistantsi võitis meestest laskesuusataja Raido Ränkel, kes läbis 38-kilomeetrise distantsi ühe tunni ja neljakümne kahe minutiga. "Esimene ring oli libisemine väga hea ja suusad toimisid päris hästi, kuid teisel ringil sadanud lörts tegi olukorra keerulisemaks. Samas oli hea võimalus selliseks mõnusaks pingutuseks enne maailmakarika etappi Nove Mestos."

Naistest oli parim Anette Kasemets, kes lõpetas maratoni ajaga 2:25. Anette kommentaar sõidule: "Rada väga meeldis ning hea, et sellise võimaluse suusatamiseks saime. Oleks küll tahtnud Tatjana Mannimaad stardis näha, kellega rajal konkureerida, kuid siiski olen väga õnnelik, et tehtud sai."

Estoloppeti sarja ja Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul näitab selline asjaolu, et suusatamine on rahval ikka südames ning võimaluse avanedes haaratakse sellest ka kinni: "Hea oli näha rajalt tulevaid rõõmsaid nägusid ning südame tegi härdaks, kui osalejatelt kiidusõnu ja õlale patsutusi saime. Tänati, et selline hulljulge ettevõtmine nii lühikese ajaga ära tehti. Paraku on meie Eesti talved sellised, kus otsustada tuleb käigu pealt ning selline osalejate arv näitab, et mõnepäevasest etteteatamisest hoolimata leiavad suusatajad ikka oma päevakavas aja, et rajale jõuda. Tänud kõigile osalejatele – nii suurtele kui väikestele. Tänud korraldustiimile, kes selle ürituse toimumise üldse võimalikuks tegi. Eriti suured tänud viiele mehele, kes selle päeva eriliseks muutsid. Need on mehed, kes on alati kohal ja osa võtnud kõikidest Estoloppeti maratonidest."

Viiele mehele kogunes saldosse 100. suusamaraton Estoloppeti sarjas. Nendeks on Ulvar Pavlov, Arvo Raja, Sulev Muru, Indrek Pak ja Kaarel Toss, kes on aastast 1998 on nad läbinud kõik Estoloppeti sarja suusamaratonid.

Järgmiseks maratoniks on Estoloppeti sarjas plaanis 44. Haanja suusamaraton, mis kalendri järgi peaks toimub juba laupäeval, 7. märtsil. Haanja maratoni korraldajad annavad nädala keskpaigaks teada, kas ja mis mahus maraton toimub, kuna ilmateade näitab järgmisteks päevadeks plusskraade, mis maha sadanud lumekihti oluliselt kahandab. Täpsem info 44. Haanja suusamaratonist ja selle toimumisest saabub lähipäevil.