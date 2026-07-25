Virves: Soome ralli ei tule lihtsam kui Eesti oma

Eelmisel nädalal esmakordselt WRC-sarjas kõrgeimal tasemel etapivõidu võtnud Sami Pajari jaoks on järgmise MM-etapina ees ootamas tema koduralli Soomes. Sel hooajal on Pajari astunud pjedestaalile seni peetud üheksast rallist kuuel. Eelmisel aastal koduse MM-etapi viienda kohaga lõpetanud 24-aastane soomlane uskus, et seekord on võimalust rohkemaks.

"Loomulikult annab see mulle nädala pärast toimuvaks koduralliks palju enesekindlust. Samas on kogu hooaeg seni olnud väga hea. Oleme saavutanud mitu esikolmiku kohta ja seni oli puudu vaid võit. Olen väga õnnelik, et see nüüd tuli, kuid see ei tähenda, et järgmised rallid kuidagi lihtsamaks muutuksid," sõnas Rally Estonia võitja Pajari.

Aastatagune Rally Estonia võitja ning sel korral teisena lõpetanud Oliver Solberg oli eelmisel aastal Soome MM-etapil stardis Rally2 autoga. Viimati sõitis noor rootslane WRC-sarjas kiiretel Soome teedel võidu Hyundai Rally1 autoga neli aastat tagasi, kui tuli võistlus lõpetada katkestamisega.

"Sellest on juba mitu aastat möödas, kui viimati Soomes sõitsin, ning mul ei ole seal just kõige rohkem kogemusi. Õnneks on tänavu kavas palju uusi kiiruskatseid, mis mulle meeldib," arutles ta Rally Estonia järel. "Kindlasti aitas see nädalavahetus tunnetust ja enesekindlust kasvatada enne järgmisi kiireid rallisid. Soome rallile minnes on sisetunne nüüd palju parem ning see annab hea tunde ka järgnevateks võistlusteks."

Sel hooajal kolmest punktiarvestusse läinud rallist kõik võitnud Robert Virves lõpetas eelmisel aastal Soome ralli WRC2 arvestuses kolmanda kohaga. Sel korral ei ole eesmärgid kordagi väiksemad võrreldes koduse Rally Estoniaga, kus Rally2 autode hulgas võit võeti.

"Soome ma ei näe, et tuleks kuidagi lihtsam üritus kui see siin. Siin oli palju soomlasi sõitmas ja ma usun, et Soomes on neid veel rohkem. Kindlasti tahavad nad kõik seal kodupubliku ees võita," arvas Virves.

Soome MM-ralli algab 30. juulil. Lisaks Virvesele on eestlastest stardis veel ka Romet Jürgenson, Patrick Enok, Jaspar Vaher ja Joosep Ralf Nõgene.