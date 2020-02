Kelly Sildaru põlvevigastusest: midagi hullu pole, põlv enam tunda ei anna

Laupäeva õhtul Eestisse saabunud Kelly Sildaru tunnistas, et on Dew Touril saadud põlvevigastusest ilusti taastumas.

Veebruari alguses toimund Dew Tour jäi Sildaru jaoks ootamatult lühikeseks. Sildaru jõudis küll osa võtta võistkonnavõistlusest, aga treeningul saadud põlvevigastuse tõttu tuli nii renni-, pargi- kui ka ka tänavasõitu kõrvalt vaadata.

"Kolm kuldmedalit on kaelas (noorte OM-i pargisõidu kuldmedal ning X-Mängude kullad pargi- kui rennisõidus - toim), jäin ise oma tulemuste ja etteastetega väga rahule," rääkis Sildaru Tallinna Lennujaamas Delfile. "Kaks kuldmedalit (X-mängudelt) oli mulle väga suur üllatus. Rennisõidus ma üldse kulda ei oodanud. Arvan, et see oligi mu tipphetk nendel kolmel võistlusel."

Mis seisus põlv praegu on? "Ma arvan, et põlvega midagi hullu pole. Mul on juba praegu seis täiesti normaalne, põlv enam tunda ei anna."