Tamla: Kontaveidil oli mitmel põhjusel emotsionaalselt väga raske

Eesti tennisenaiskond kohtub koduse Fed Cup Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiri avamängus Kreekaga. Pärast üksikmänge on seis 1:1, võitja otsustab paarismäng.

Kolmapäevases avakohtumises jäi Eesti koondise teine reket Elena Malõgina (WTA 553.) enam kui kaks tundi kestnud põnevuskohtumise järel 4:6, 6:4, 6:7 (8) alla endast maailma edetabelis 250 kohta kõrgemal asuvale Valentini Grammatikopouloule. Eestlanna oli otsustavas setis ees 5:2 ning kiires lõppmängus oli tal kasutada ka kaks matšpalli.

"Ühesõnaga kahju: 5:2 peal tekkis Elenal võiduhirm," sõnas intervjuus ERR-ile Eesti koondise kapten Märten Tamla. "Ta mängis enda kohta väga korraliku mängu ja kui ta otsustavas setis 5:6 taha jäi, suutis ta ennast uuesti käima tõmmata, uuesti mängima hakata. Selline see tennis on. Vastane lõi matšpalli joone peale, kolm sentimeetrit siia-sinna, oleks meile võinud see mäng tulla."

Teises üksikmängus läksid vastamisi koondiste esinumbrid Anett Kontaveit ja Despina Papamichail (WTA 258.). Eestlannast maailma 22. reket alustas rabedalt, aga võitis lõpuks tulemusega 3:6, 6:3, 6:0.

"Anett ei mänginud täna kindlasti enda parimat mängu, aga eks tal oli emotsionaalselt mitmel põhjusel väga raske," selgitas Tamla. "Ta elas Elenale väga südamest kaasa ja tal tuli pärast Elena mängu natuke energialangus. Lisaks on Anetil kolmas-neljas päev [pärast Austraaliast naasmist] kõige raskemad, tema jaoks on praegu kell viis hommikul. Tal oli enda energia leidmisega väljakul suured raskused, aga saime koos hakkama. Teises ja kolmandas setis näitas ta ilmselgelt oma paremust."