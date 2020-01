Tenniseekspert: Kontaveit on suutnud kogu aeg oma mängutaset parandada

Veerandfinaali kaotus oli numbriliselt päris kindel. Oligi see klassi vahe?

Antud mängus võib-olla küll. Simona Halep, kes on olnud väga pikalt maailma esireket ja võitnud Grand Slam'e, näitas oma mängutasemelt minu jaoks ka uut taset. Ta on kõvasti parandanud oma servi, ta oli agressiivne, ta väga osavalt varieeris Aneti vastu. Võib-olla jah see 6:1, 6:1 seis ei näidanud päris hästi, kui hästi Anett talle vastu sai, aga Aneti vastane oli parem jah.

Mis on kõige kasulikum, mida Anett Kontaveit siit turniirilt kaasa võtab?

Ma arvan, et need samad asjad, need kogemused tippmängijate vastu. Ta sai maailma tippmängija vastu väga kindla võidu ja siis omakorda Halepi vastu 1:6, 1:6 kaotuse. Ma arvan, et tal on väga hea kogemustepagas kogu selle turniiri pealt ja arvestades, et Anett ei saanud US Openist kuni novembri keskpaigani üldse reketit käes hoida, siis ta on suutnud väga kiiresti tagasi tulla ja kogu aeg oma mängutaset parandada. Ma arvan, et kindlasti on see talle väga kasulik kogemus.

Meie jaoks on see sündmus, et Kontaveit veerandfinaali sai. Kas maailm ka selliseid asju tähele paneb?

Suure slämmi turniiri veerandfinaal on kahtlemata oluline sündmus ja seda jälgib kogu maailm. Meie Eesti tennise jaoks lisandus kolmas nimi, kes on suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud ja see on väga suur asi.

Me saime ilmselt kogemuse, et teisest ringist kolmandasse jõudmine on lihtsam kui veerandfinaalist edasi trügida, sest tipus on kitsas?

Tipus on loomulikult kitsas ja ega need võidud ei tule lihtsalt mitte kuskil. See on absoluutselt arusaadav. Ütlen veelkord, et minu joaks on positiivne, et Anett on kogu aeg oma mängutaset parandanud ja on üha lähemale sellele tipule jõudnud.