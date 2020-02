Ajavahega kohanevat Kontaveiti segas paarismängus peavalu

Avakohtumises jäi Elena Malõgina (WTA 553.) põnevuskohtumises 4:6, 6:4, 6:7 (8) alla Valentini Grammatikopouloule, teises matšis alistas Eesti esireket Anett Kontaveit Despina Papamichaili 3:6, 6:3, 6:0. Otsustavas paarismängus jäid Kontaveit ja Malõgina vastastele alla 3:6, 6:4, 2:6.

"Kaotada on alati kahju. Kuus pikka setti on täna selja taga. Minu arust Elena [Malõgina] mängis korraliku mängu, ma ise oleks saanud paaris kohas kindlasti paremini mängida. Päris raske päev oli ja ma võib-olla ei ole veel sajaprotsendiliselt ajavahega harjunud. Mul on pea veel tühi sellistel hilisematel tundidel," kommenteeris Eesti esireket Anett Kontaveit pärast paarismängu ERR-ile.

"Mul oli paarismängus päris intensiivne peavalu ja võib-olla ei olnud ma sada protsenti. Loodan, et homseks on okei."

Neljapäeval mängib Eesti naiskond Itaaliaga.