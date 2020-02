Alutaguse suusamaraton toimub lumepuudusel märtsis

Alutaguse maraton on edasi lükatud märtsi kolmandale nädalavahetusele lootuses, et selleks ajaks sajab maha piisav kogus suusalund või õnnestub toota kunstlund, et ette valmistada vähemalt 10-kilomeetri pikkune suusarada.

Maratoni korraldajad on omalt poolt teinud kõik ettevalmistused ega ole lootust kaotanud ning loodavad ilmataadi koostööle. Täpne maratoni programm selgub hiljemalt kaks nädalat enne maratoni.