Saskia Alusalu peab uisutamise kõrval justkui teist töökohta

Juba kaheksa aastat on eelmiste olümpiamängude neljas naine Saskia Alusalu elanud ja treeninud Lõuna-Saksamaal Inzellis.

Tänavuseks hooajaks valmistus ta Norra koondisega, ent kui võistlustevahelisel ajal saavad norralased treenida oma kodus, siis eestlannal selliseid võimalusi pole.

Nagu ka muul ajal, sest üksiku hundina peab ta kiiruisutamise maailmas kõigega vaid ise hakkama saama. "See on lihtsalt nii teistmoodi. Sa peadki kõik algusest peale ise õppima," lausus Alusalu ETV-le.

"Täna on lihtsalt see, et see on väga selgelt valikute küsimus. Enamik teisi uisutajaid saab minna võistluste vahepeal koju. Ma olen siin Saksamaal väikses külakeses."

"See lihtsalt on väga teistmoodi, kui ise orgunnid treenereid, füsiosid, treeninggruppi, pileteid, laagreid," loetles Alusalu. "See ongi nagu väike teine töökoht. Kindlasti on see väga teistmoodi kui kuuluda mõnda rahvuskoondisesse."

"Väga paljud sportlased on öelnud, et ainuke asi, mille pärast muretsema peab, on see, et oled kotiga õigel ajal õiges lennujaamas. Minul nii lihtne see ei ole. Pean väga täpselt teadma, miks seda teha tahan."

Kuid Alusalu jaoks juba kodust Inzelli peab ta Euroopa üheks parimaks keskuseks. "Euroopas on see üks mu lemmikumaid kohti," kinnitas ta.

"Siin on võrdlemisi lihtne olnud korter rentida ja jääajad on üpris vabad. Rahvuskoondistele on eraldi jääajad, kus ei ole liiga palju uisutajaid, aga samas on kedagi, kellega on võimalik trenni teha."

Sellest nädalast on Alusalu juba treenimas USA-s, valmistudes hooaja viimasteks võistlusteks. Ees seisab MK-etapp Kanadas ja MM Salt Lake Citys.