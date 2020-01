Saskia Alusalu: mul ei olnud MK-etappide ja EM-i vahel kellegagi treenida

"Natuke jäi kripeldama, aga see on osa spordist ja nii õpidki. Ühisstardiga sõit oli väga kiire, kuigi välja vist ei paista. Mida paremini uisutad, seda lihtsam ja liuglevam see ala tundub. Loomulikult tahtsin EM-il paremat, aga kuna tase on tõesti väga kõrge, siis 11. koht halb tulemus ju pole," rääkis Alusalu Jooksja Jooksuportaalile.

Alusalu tunnistas, et viimaste maailma karika sarja etappide ja Euroopa meistrivõistluste vahel oli suhteliselt pikk periood, kui polnud võimalik kellegagi treenida. "Otsisin Inzellis (linn Saksamaal – toim.) erinevaid gruppe, kellega jääl koostööd teha. Norra treeneriga pidasin küll nõu, aga mahtu on väga raske jääl üksi uisutada," nentis Alusalu. "Enne EM-i olid Norra uisutajad kõik kodudes, erinevates kohtades laiali ega treeninud ühes kohas. Vastupidiselt minule saavad laagrite ja võistluste vahel enamus uisutajaid kodus treenida."

Hetkel viibib Alusalu Saksamaal Inzellis laagris. Selle nädala lõpus sõidab ta edasi USA-sse laagrisse, sealt suundub Kandasse Calgarysse 7.-8. veebruaril toimuvale MK-etapile. Alusalu lõpetab hooaja 13.-16. veebruaril maailmameistrivõistlustega USA-s Salt Lake Citys.

MK-sarja kokkuvõttes asub Alusalu praegu ühisstartide arvestuses 183 punktiga 14. kohal. Pikkade distantside arvestuses on Alusalu MK-sarjas 55 punktiga 28. kohal.