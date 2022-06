ATP katsetab WTA eeskujul mänguaegse juhendamise lubamist

ATP teatel algab prooviperiood 11. juulil ja kestab kuni aasta lõpuni. Sel ajal on treeneritel lubatud kõikidel ATP turniiride mängudel – nii kvalifikatsioonis kui põhiturniiril – treeneritele ette nähtud kohtadelt enda mängijaid juhendada. Lisaks ATP turniiridele on see lubatud ka aasta viimasel slämmiturniiril ehk USA lahtistel.

Naiste tenniseliit WTA lubab mänguaegset juhendamist juba 2020. aasta veebruarist, nüüd otsustas ATP sama katsetada. "Ühelt poolt kindlustab see terviklikkuse meie alal ja sellest võidavad nii fännid kui mängijad, aga teisalt on prooviperioodi eesmärk pakkuda fännidele paremat elamust," seisis ATP teates.

Reeglite kohaselt on mänguaegne juhendamine lubatud vaid siis, kui treenerid istuvad neile ettenähtud kohtadel, juhendada tohib vaid niimoodi, et ei segata mängu ega häirita vastast. Sõnaline juhendamine on lubatud üksnes siis, kui mängija on treeneriga samal väljakupoolel, mitteverbaalne juhendamine – käemärkide kasutamine – on lubatud kogu matši ajal. Verbaalne juhendamine võib koosneda paarist sõnast või lühikestest fraasidest, kuid vastastikune vestlus pole lubatud. Kui mängija mingil põhjusel väljakult lahkub, pole treeneril lubatud temaga rääkida. "Kui neid reegleid rikutakse, saab endiselt karistada," lisas ATP.

ATP teatel hinnatakse prooviperioodi lõpus, kas uuendus võetakse järgmistest hooaegadest päriselt kasutusele.