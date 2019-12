Koduse suusahooaja avavõistlusele tuli üle 400 noore

Praegu saab Eestis rohkem kui kilomeetri pikkusel ringil suusatada vaid Otepääl ja Pärnumaal Jõulumäel. Kuigi selle nädala keskel saabunud tormiilm pani hooaja avavõistluse mõningase kahtluse alla, viidi etapp Otepääl edukalt läbi. Vabatehnikarajal käisid suusasportlased kümnendast kuni 23. eluaastani.

"Ma arvan, et kõik Eestis tegutsevad suusaklubid on täna kohal. Lastel on võistlusnälg päris suur. Lapsi oli stardis pisut üle 400. Ma arvan, et see on päris hea näitaja," lausus võistluste juhataja Tanel Ojaste.

Napid lumeolud tähendavad, et pea kõik suusaklubid otsivad võimaluse oma lapsed välislaagrisse harjutama viia. Kõige rohkem käiakse jätkuvalt Soomes.

"Vanemas vanusegrupis minnakse juba oktoobris lund otsima," ütles Suusaklubi Jõulu treener Kadri Madissoo. "Novembris kindlasti juba kaks-kolm nädalat oleme Põhja-Soomes. Pisematega me väga vara kuhugi kaugele ei tahakski sõita. Nemad ootavad Eesti lund või siis mahapandud lund."

Treenerid ütlevad sõnaselgelt, et ilma lapsevanemate suure toetuseta poleks kvaliteetsed lumelaagrid võimalikud. Õnneks sporti väärtustavaid perekondi ikka leidub. Kui palju tuleb lapsevanematel ühe laagri eest maksta?

Kui oleme kaks nädalat Levil, siis see on 350 eurot, kus klubi on pannud oma osa. Kolm nädalat on 600 eurot. Päris suured summad," vastas Madissoo.

"Klubi toetab ja on ka lapsevanemate finantseeringut. Suurusjärk kuskil 300-400 eurot," täiendas CFC Spordiklubi treener Kaspar Vaher. "Meil klubi aitab piisavalt palju, et kõik saaks tulla nii palju kui võimalik."

Suusatamisele rasketest aegadest hoolimata treenerid laste hulgas märkimisväärset huvilangust ei tähelda. Mõningaid sponsoreid viis kevadine dopinguskandaal noortespordi juurest siiski ära.

"Suusapopulaarsus ei ole hetkel võib-olla kõige paremas seisus, aga ma arvan, et see muutub," ütles Ojaste. "Noori, kes aastate pärast ka rahvusvahelisel areenil võidu sõidavad, siin kindlasti on."