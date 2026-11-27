Kuigi Prantsusmaa ei tulnud Tallinna oma parimas koosseisus, oli vastastel siiski kuhjaga eurosarjade kogemust ning kohe mängu algusest oli näha, et prantslased on äärmiselt kõrge kvaliteediga meeskond.

Külalised tabasid avapoolajal viskeid 63-protsendiliselt ning saatsid 12 kaugviskest läbi rõnga kaheksa, eriti jäi Eesti hätta Prantsusmaa suurima tähe, kevadel Euroliiga sümboolsesse avaviisikusse valitud Sylvain Franciscoga, kes tabas esimesel poolajal neli kaugviset viiest ja kostitas kaaslasi nelja resultatiivse sööduga.

Eesti jäi rünnakujoonisega hätta ning Prantsusmaa tugeva kaitse tõttu jäid mitmed rünnakud viimastele sekunditele, 16 kaugviskest tabati kaks. Avapoolajal oli Eesti resultatiivseim 12 punkti visanud Artur Konontšuk.

Avapoolaja 51:34 võitnud Prantsusmaa võitis kolmanda veerandaja 21:12 ning juhtis 26 punktiga, aga otsustaval perioodil võtsid külalised jala gaasilt ning suutsid üheksa ja poole minutiga visata vaid kolm punkti. Eesti läks eesotsas Konontšukiga järjest paremasse hoogu ning jõudis pärast Kaspar Treieri tabavat viset minut enne lõpusireeni vaid viie punkti kaugusele, ent Francisco tabas siis otsutavaks saanud kaugviske ja kindlustas külalistele siiski võidu.

Eesti tabas viskeid 35-protsendiliselt (25/71, kaugvisked 9/35), Prantsusmaa visketabavus langes kohtumise lõpuks 47 protsendile (30/63, kaugvisked 11/26). Sealjuures tabasid prantslased neljandal veerandajal 14 viskest kolm. Otsustaval veerandajal lauavõitluse 21:6 võitnud Eesti sai kokku 22 ründelauda.

Konontšuk viskas üleplatsimehena 23 punkti (kahepunktivisked 4/6, kolmesed 4/8) ning võttis seitse lauapalli. Drell lisas 13 punkti ja kaheksa lauapalli, Kaspar Treier panustas 12 punktiga. Francisco tõi Prantsusmaale 19 punkti ja andis viis korvisöötu, Amine Noua lisas 13 punkti.

Enne mängu:

Eesti korvpallikoondis on valikgrupi teises faasis hetkel L-grupis kolme võidu ja viie kaotusega kuues ehk viimane. Ettepoole jäävad Prantsusmaa (7-1), Soome (5-3), Sloveenia (4-4), Ungari (4-4) ja Rootsi (4-4). Edasi saab kolm paremat.

Augustis toimunud aknas kaotas Eesti koondis võõrsil Ungarile 67:85 ja kodus Soomele 67:96. Prantsusmaa oli kodus parem Sloveeniast 92:67 ja võõrsil Rootsist 84:69.

Prantsusmaa korvpallikoondis on kahel viimasel olümpial võitnud hõbeda, aga Eestiga mängiv koosseis ei ole kindlasti prantslaste A-koondis. "Prantsusmaa koondis on akendega väga erinev," tõdes Rannula. "Hooaja sees on neil olnud satsid, kus on väga head kvaliteeti, aga ka treeneri kindlad mehed, kes ei ole võib-olla nii kuulsad ja on nii-öelda tavainimesed."

"Need kaks-kolm Euroliiga meest annavad neile väga kõrge kvaliteedi, peame sellele tähelepanu pöörama, aga üldiselt mängivad nad päris meeskondlikult ja pall liigub päris hästi. Eelkõige on meie jaoks tähtis, et saaksime oma rünnakurütmi kätte," lisas peatreener.

"Kodus peame mängima julgelt, viimastes akendes on aia taha läinud see, et oleme hakanud liiga kontrollivalt mängima. Kui on väikesed mõõnad sisse tulnud, oleme pea kaotanud. Peame julgelt mängima, arvestades ka praegust koosseisu, kus meil on pikad perimeetril ohtlikud. Peame tekitama viskeruumi."

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis

Kristian Kullamäe | U-BT Cluj-Napoca (Rumeenia)

Kasper Suurorg | Arka Gdynia (Poola)

Siim-Markus Post | TalTech/Alexela

Robert Valge | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Henri Drell | BC Neptunas (Leedu)

Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania)

Artur Konontšuk | Rostock Seawolves (Saksamaa)

Markus Ilver | Varssavi Legia (Poola)

Karl Johan Lips | Ostrow Wielkopolski Stal (Poola)

Kaspar Treier | Madridi Movistar Estudiantes (Hispaania)

Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa)

Matthias Tass | Lublini Start (Poola)