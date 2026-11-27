Avapäeval kahe kaotusega leppinud ja 11. kohal lõpetanud Ponomarjov tegi suurepärase teise võistluspäeva, kogudes 14 partiist 13,5 punkti. Nii Ponomarjovil kui ka Keinänenil on 20 vooru järel 17,5 punkti, kuid paremad lisanäitajad annavad eelise ukrainlasele.

Kolmandal kohal on 16,5 punktiga Soome suurmeister Tomi Nybäck. Parima Eesti maletajana hoiab neljandat kohta suurmeister Aleksandr Volodin 16 punktiga, kellele järgneb rahvusvaheline meister Ilja Siroš 15 punktiga.

Üheks turniiri üllatajaks on D-tugevusgruppi kuuluv lätlane Yuri Agafonov, kes paikneb 14,5 punktiga kuuendal kohal, edestades mitmeid rahvusvahelisi tippmaletajaid. Sama punktisummaga hoiab seitsmendat kohta Eesti FIDE meister Dion Krivenko.

Avapäeval Ponomariovi, Alexander Beliavsky ja Nybäcki alistanud Maria Ioanna Haapsal hoiab 12 punktiga 13. kohta ning on jätkuvalt oma tugevusgrupi parim mängija.

Oma esimesed võidud teenis reedel ka Läti jalgpallikoondise väravavaht Rihards Matrevics. Seitsmes esimeses voorus järjest suurmeistrite ja rahvusvaheliste meistritega kohtunud profijalgpallur avas kaheksandas voorus punktiarve Otto Lillendi vastu ning alistas 17. voorus Eesti loodusteadlase ja loodusfotograafi Urmas Tartese. Rahvusvahelist malereitingut mitteomav Matrevics on 20 vooruga kogunud kaks punkti.

Turniir jätkub laupäeval ning võitja selgub pühapäeval, 29. novembril.