Kahe meeskonna fännid läksid omavahel vastamisi tribüünidel, muu hulgas kasutati pürotehnikat ja loobiti vastaseid erinevate esemetega.

Umbes kümme minutit enne avavilet jooksis rühm kodumeeskonna poolehoidjaid oma sektorist välja, suundudes näiliselt Bulgaaria fännide poole. Nad tungisid külalismeeskonna sektorisse, kus viibis ligikaudu pool tuhat Levski toetajat.

Turvatöötajatel õnnestus lõpuks olukord rahustada ja mäng algas õigel ajal. "See on äärmiselt kahetsusväärne vahejuhtum – sellised sündmused on jalgpalli jaoks vastuvõetamatud," ütles Levski peatreener Julio Velazquez. "Toetan fänne, kes sellesse olukorda sattusid. Loodan, et midagi tõsist ei juhtunud. Olen sellest olukorra pärast väga kurb."

Prantsusmaa kõrgliigaklubi teatas hiljem, et "tegeleb vahejuhtumite täpsete asjaolude väljaselgitamisega". Fännide vahel tekkis hiljem veelgi pingeid, eriti poolajavaheajal. "Elame ühiskonnas, kus esineb palju vägivalda, seega on see äärmiselt kahetsusväärne," sõnas Marseille' peatreener Bruno Genesio.

Prantsusmaa politsei kinnitas pärast kohtumist, et kokkupõrgetes sai viga 11 Bulgaaria klubi poolehoidjat, kes toimetati haiglasse. Mängu võitis Marseille Olympique 1:0.

Bulgaaria peaminister Rumen Radev kirjutas Facebookis, et on arutanud intsidenti Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga ning tänas teda isikliku sekkumise, kannatanutele osutatud arstiabi ja Bulgaaria kodanike turvalisuse tagamiseks võetud meetmete eest.

Macron kinnitas, et vestles Radeviga, lisades, et ta "mõistab kõige karmimalt hukka need Bulgaaria fännide vastu suunatud vägivallateod, millel pole kohta ei spordis ega avalikus ruumis", ning lubas, et need teod ei jää karistuseta.