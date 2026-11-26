Korvpalliliiga NBA teatas kolmapäeval, et kavatseb kaasata vähemalt kümme miljardit eurot ning renoveerida ja rahada Euroopasse uusi korvpalliareene. 2027. aastal loodetakse koostöös rahvusvahelise alaliiduga (FIBA) käivitada värske liiga.

Algatus koondaks suuri globaalseid investoreid, sealhulgas Apollo Sports Capitali, Ares Managementi, KKR-ile kuuluva Arctose, Blackstone'i, HPS Investment Partnersi, J.P. Morgani, Sixth Streeti ja Stonepeaki.

NBA teatas, et programm on eraldi protsessist, mille käigus valitakse investoreid kavandatava Euroopa võistlussarja meeskondade omamiseks. Selle asemel on eesmärk pakkuda potentsiaalsetele klubidele ja omanike rühmadele juurdepääsu pikaajalisele kapitalile ning liiga kogemustele nüüdisaegsete võistluspaikade arendamisel.

NBA püüab kasutada Euroopa korvpallifännibaasi, luua kaubanduslikult võimsa ja üle mandri hõlmava sarja. Liiga on pidanud läbirääkimisi potentsiaalsete klubiomanike ja partneritega selle ettevõtmise jaoks, mis tegutseks FIBA kõrval. Ühtlasi on tegemist kinda heitmisega kontinendi tähtsaimale klubisarjale Euroliigale.

NBA volinik Adam Silver sõnas, et kaasaegsed areenid ja nendega seotud arendusprojektid aitaksid meeskondadel oma äritegevust tugevdada, parandades samal ajal pealtvaatajate kogemust. "Näeme olulist võimalust aidata klubidel arendada rajatisi, mis tuginevad nii Euroopa korvpalli ainulaadsetele traditsioonidele kui ka parandavad fännikogemust ja meelitavad ligi palju rohkem otseülekandeid," ütles Silver.

Investorid soovivad investeerida Euroopa linnade spordipaikadesse ja laiematesse taristuprojektidesse miljardeid. Sõltuvalt kohalikest oludest võivad projektid ulatuda areenidest kaugemale, hõlmates elamuid, kontoreid, restorane, poode ja avalikke ruume.

Spordipaigad oleksid kavandatud toimima aastaringselt, korraldades lisaks korvpallile kontserte ja muid üritusi. Paljudes Euroopa suurlinnades puuduvad Põhja-Ameerika profispordile omase mahutavuse, majutusvõimaluste ja meediataristuga sisehallid, põhjendas NBA.

Iga projekti lõplik ulatus ja rahastamisstruktuur sõltuvad kohalikust majandusest, partneritest ja arenguvõimalustest. NBA, et kapitalikohustuste kogusumma ületab aja jooksul kümme miljardit eurot, kuna grupiga liitub rohkem investoreid.

NBA viidatud The Sports Consultancy uuringu kohaselt võiks uus liiga esimese kümnendi jooksul luua Euroopas enam kui 24 miljardi euro väärtuses kogulisandväärtust, toetada ligi 15 000 täistööajale taandatud töökohta aastas ja tuua kokku ligi 70 miljonit pealtvaatajat. Prognoosid hõlmavad majandustegevust, mis on seotud uute või renoveeritud spordiareenidega.