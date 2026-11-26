Kahe eelmise hooaja võidumeeskond jäi juba viiendal minutil Mario Hermoso tabamuse järel kaotusseisu, aga 31. minutil Ilja Zabarnõi viigistas ja 62. minutil viis Ousmane Dembele penaltist Prantsusmaa klubi juhtima. Kolme punkti PSG siiski ei teeninud, sest 11 meetri karistuslöögi teenis ka Roma, mille Donyell Malen 78. minutil realiseeris.

See tähendab, et Meistrite liigas jätkab viie vooru järel ainsana täiseduga Madridi Real, kes oli teisipäeval kodus parem PSV Eindhovenist 5:1. PSG on aga 13 punktiga teine.

Veel kehvemini läks aga Müncheni Bayernil, kes jäi võõrsil alla Lille'i Olympique'ile 1:2 (15. Dayot Upamecano - 62. Ayase Ueda, 65. ov Aleksandar Pavlovic). Seejuures Bayernile oli see esimene kaotus ja Lille'ile esimene võit.

Kindla võõrsilvõidu teenis aga Barcelona, kes oli parem Aserbaidžaani klubist Sabah FC 4:1 (31., 51. Anthony Gordon, 55. Karim Adeyemi, 60. Gabriel Jesus - 63. Joy-Lance Mickels).

Tulemused: Sabah FC - Barcelona 1:4, Praha Slavia - Villarreal 0:1, Madridi Atletico - Stavangeri Viking 2:0, Club Brugge - Liverpool 0:3, Milano Inter - Stuttgart 2:0, Lille - Müncheni Bayern 2:1, PSG - AS Roma 2:2, Donetski Šahtar - Istanuli Fenerbahce 0:1, Lissaboni Sporting - Manchester United 2:2.

Kui viie vooru järel juhib Real (15) ja teine on PSG (13), siis tosina punkti peal asub neli võistkonda: Como, Barcelona, Liverpool ja Real Betis, 11 punkti on koos Arsenalil ning kümme Manchester Cityl, Lissaboni Sportingul ja Dortmundi Borussial.