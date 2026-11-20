Varem kodumaal Aalborgi ja Viborgi juhendanud taanlane Friis sai Soome jalgpallikoondise peatreeneriks 2025. aasta 20. jaanuaril, pärast seda, kui Soome oli Rahvuste liiga B-tasandil tunamullu sügisel kaotanud kõik kuus mängu väravate vahega 2:13.

Eelmise aasta suvel alistas Soome Friisi teises koondiseaknas MM-valiksarjas Poola, aga kaotas siis täpselt aasta tagasi koduplatsil ka Maltale ning jäi Hollandi ja Poola järel grupis kindlalt kolmandaks. Sel sügisel lõi Soome Rahvuste liigas San Marinole kaks korda küll seitse väravat, ent kaotas nii Albaaniale kui Valgevenele ja nende järel grupis saadud kolmas koht maksis 49-aastasele Friisile lõpuks ametikoha.

Reedel tänas Soome jalgpalliliidu president Ari Lahti taanlast tehtud töö eest, aga kinnitas, et Friis lahkub detsembris peatreeneri ametist. "Me ei näinud mängupilti, mida ootasime. Jacob Friis on hea treener, aga soovitud tulemusi ei tulnud ja peame reageerima. Ta tõi meeste A-koondisesse mitmeid uusi nägusid ning tema pingutused tuleviku nimel ei jäänud tähelepanuta," sõnas Lahti.

Soome jalgpallikoondist hakkab juhendama 56-aastane Mika Lehtosuo, kes oli aastatel 2005-14 esmalt Honka ning seejärel 2014-19 Helsingi HJK peatreeneriks. Alates 2023. aastast juhendas Lehtosuo Soome U-21 koondist, kelle viis kahel korral EM-finaalturniirile.