Tartu Ülikooli spordihoones toimunud mängus tõi Rae naiskonnale võidu tugev avapoolaeg, kui Tartu läks esimese veerandaja keskel 12:7 juhtima, aga jäi siis enam kui kümneks minutiks nullile ja külalised viskasid selle aja jooksul 24 järjestikust punkti.

Mirjam Nikolai viskas võitjate kasuks 17 punkti ja võttis kuus lauapalli, Laina Mesila-Kaarmann lisas 14 punkti. Rae naiskond võttis 20 ründelauda ja sai 25 teise võimaluse punkti. 31-protsendilise täpsusega viskeid tabanud kodunaiskonnale tõi Melinda Sõrmus 13 punkti ja kuus lauapalli.

Team Rae vald on võitnud kõik neli seni peetud mängu ja jätkab tabeliliidrina. Naiste meistriliigas peetakse reedel üks kohtumine, kui Pärnu Spordikool (2-2) võõrustab Rapla/PSP Capitali (1-3).