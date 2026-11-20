Eesti purjetamiskoondis Icebreakers alustas Rio de Janeiros toimuvat SSL Gold Cupi finaalsõitude seeriat võiduga. Karl-Hannes Tagu juhitud meeskond võitis C-alagrupi avasõidu, edestades Malaisia, Kuuba ja Seišellide koondist. Võit ei tulnud aga kergelt, sest juba sõidu alguses tuli eestlastel toime tulla tehnilise rikkega.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul kujunes esimene võistlussõit meeskonnale omamoodi õppuseks. "Eks me tegime natuke purjetamiskooli ka seal alguses. Meil ei saanud pukspriiti korralikult sisse-välja ja selle stopperi tõmbasime puruks. Õnneks see palju ei pidurdanud ja saime kuidagi lõpuni sõita," rääkis Tagu pärast finišit.

SSL Gold Cup on sisuliselt purjetamisriikide maailmameistrivõistlus. Erinevalt tavapärastest purjetamisvõistlustest ei võistle siin üksiksportlased või klubid, vaid riikide koondised. Kõik meeskonnad purjetavad ühesugustel suurtel SSL47 jahtidel, mistõttu sõltub tulemus eelkõige meeskonna oskustest ja koostööst.

Võistlus toimub jalgpalli maailmameistrivõistlustele sarnases formaadis: esmalt sõidetakse alagruppides, seejärel jätkavad paremad väljalangemissõitudes. Rio finaalsõitude seerias osaleb 40 riiki ning 13. detsembril selgub võitja.

Kapteni sõnul oli meeskonna koostöö avasõidus hea. "Me pole väga palju koos sõitnud. See võistlusprogramm ei luba ka väga palju treenida. Üksi võid ju käia ja teha, aga võistlustel on hoopis teine asi. Surve all hakkavad vead kergemini välja tulema," selgitas ta.

Sõidu teises pooles pakkus Eestile kõige tihedamat konkurentsi Malaisia, kes püsis finiši eel eestlaste kannul. Tagu sõnul oli meeskonnal aga oma plaan, millest suudeti kinni pidada. "Kui sa sõidu võidad, siis on alati hea tunne" võttis kapten päeva kokku.

Eesti kuulub finaalsõitude seeria avavoorus C-alagruppi koos Malaisia, Kuuba ja Seišellidega. Nelja päeva jooksul peetakse neli sõitu ning kaks paremat koondist pääsevad edasi 1/16-finaali. Eesti teenis avasõidu võiduga neli punkti, Malaisia sai teisena kolm, Kuuba kolmandana kaks ja Seišellid neljandana ühe punkti.

Reedel jätkuvad SSL Gold Cupi 1/32-finaali sõidud neljas alagrupis. Eestlased stardivad praeguse plaani kohaselt teisena, Eesti aja järgi kell 18.20 ja võistlevad Malaisia, Kuuba ja Seišellide meeskondadega. Eesti kolmas alagrupisõit on kavas laupäeval kell 17 ning neljas pühapäeval kell 21 Eesti aja järgi.