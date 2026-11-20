Korvpalliliigas NBA on kolm meeskonda hooaega alustanud 13 võidu ja kolme kaotusega. Läänekonverentsi tipus trooniv San Antonio Spurs alistas neljapäeval 124:112 Los Angeles Clippersi.

Teisipäeval Detroit Pistonsi vastu 12 mängu pikkusest võiduseeriast ilma jäänud Spurs alustas kodupubliku ees Clippersi vastu viimast veerandaega neljapunktilises eduseisus, aga võitis otsustava perioodi 32:24 ja teenis hooaja 13. võidu. Clippers (4-10) on sel hooajal võõrsil kaotanud kõik kuus kohtumist.

Sel hooajal seitsmendat korda vähemalt 30 punktini jõudnud Victor Wembanyama panustas Spursi võitu 32 punkti ja 11 lauapalliga, Stephon Castle lisas 21 punkti ja 12 resultatiivset söötu ning Julian Champagnie toetas meeskonnakaaslasi 20 punktiga. Külaliste kasuks viskasid Darius Garland ja Brook Lopez 23 punkti.

Jätkuvalt ilma Steph Curryta toimetav Golden State Warriors (8-8) sai neljapäeval viienda kaotuse järjest, kui jäi 98:126 alla Memphis Grizzliesile (12-4). Kogu mängu juhtinud Memphise meeskond sai seevastu viienda järjestikuse võidu ning toetus Jaylen Wellsi 22 ja Cedric Cowardi 19 punktile.

Lisaks Curryle jäi Warriorsi mängust eemale ka Draymond Green, vigastuste küüsis Warriors on senise 16 mängu jooksul proovinud 12 erinevat algkoosseisu ning tabas neljapäeval 29 kaugviskest viis. Grizzlies pidi hakkama saama ilma oma parima skooritegija Ty Jerome'i ning põhitsentri Zach Edeyta, lisaks jäädi kohe teise perioodi alguses ilma tabava kaugviske järel halvasti maandunud Jerami Grantist, aga sellele vaatamata juhtis kodumeeskond vahepeal ka 34 punktiga.

Scoot Henderson viskas 27 punkti ja aitas Portland Trail Blazersi (10-5) 124:114 võiduni Milwaukee Bucksi üle. Suvel meeskonna staarist Giannis Antetokounmpost ilma jäänud Milwaukee on sel hooajal oma 16 mängust võitnud vaid ühe.

Tiitlikaitsja New York Knicks (9-6) juhtis avapoolaja järel Minnesota Timberwolvesi (11-5) vastu 15 punktiga, läks kolmandal veerandajal ka 19 punktiga ette, aga ei suutnud mängu viimase kolme ja poole minutiga ühtegi punkti visata. Otsustaval perioodil vaid 12 punkti kogunud Knicks pidas võõrsil siiski vastu ja teenis Karl-Anthony Townsi 22 ja Jalen Brunsoni 21 punkti toel 102:99 võidu.