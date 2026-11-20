Vormel-1 sarjas sõitva Alpine'i võistkonna ja Eesti vormelipiloodi Paul Aroni koostöö on lõppenud.

Vormeliuudiseid vahendav portaal GPblog kirjutab, et Aroni jaoks ei olnud kolmandat hooaega Suurbritannias baseeruva Alpine'i reservsõitjana alustada eriliselt ahvatlevaks väljavaateks ning eestlane tahab karjääri jätkata täiskohaga piloodina.

Nõnda lahkub Alpine'i, Sauberi ja Audiga kahe viimase aasta jooksul erinevatel F1 etappide vabatreeningutel osalenud 22-aastane Aron võistkonnast, kus põhisõitjad on ka uuel aastal argentiinlane Franco Colapinto ja prantslane Pierre Gasly.

"Alpine F1 ja Paul Aron on vastastikusel kokkuleppel otsustanud vabastada Pauli varusõitja ülesannetest ning meeskonnaga seotud kohustustest, et võimaldada tal jahtida teisi võidusõiduvõimalusi," vahendavad erinevad autospordiportaalid Alpine'i reedest teadet. "Meeskond avaldab Paulile siirast tänu ja tunnustust tema viimase kahe aasta panuse eest varusõitjana ning soovib talle tulevikuks kõike paremat."

Sel nädalal testis Aron Hispaanias Fortescue Zero Racing võistkonna elektrivormelit, kuid tegi kolmapäeval avarii. Rahvusvaheline meedia kirjutab, et Aroni karjäär võib jätkuda just vormel-E sarjas, kus tema teenetest on huvitatud mitmed tiimid. Kaks aastat tagasi osales Aron Envision Racingu võistkonnas Berliini ePrix'l, kus sai 13. ja 14. koha.